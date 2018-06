Une troisième Comic Con Revolution pour 2019, à Chicago

La première Comic Con Revolution Chicago investira le Centre Donald E. Stephens à Rosemont dans un an, les 1er et 2 juin 2019. Comme c’est déjà le cas pour les deux autre conventions, l’agence Atomic Crush Event annonce des invités de marque issue de l’industrie du comics, mais aussi du cosplay, des artistes, de la vente d'occasion d'album et de jouets et bien plus.« L’équipe d’Atomic Crush Events a lancé Comic Con Revolution à Ontario et à West Palm Beach à un an d’intervalle. Lancer Chicago l’année suivante était dans la continuité naturelle » commente Mike Scigliano, cofondateur d’ACE. « Chicago est une grande ville pour les comics. Nous voulons offrir aux fans une vraie convention qui se concentre sur les comics et qui rassemble ses artistes, créateurs, distributeurs et éditeurs » ajoute-t-il.Drew Seldin, autre cofondateur d’ACE ajoute sur le site de la convention : « L’Inland Empire nous prouve une nouvelle fois que la création d’une Comic Con dans la région était un bon choix. Tant que les fans continueront de soutenir les conventions, nous continuerons de mettre sur pieds des évènements pour tous le monde. Nous commençons déjà à prévoir l’année 2019, pour que cette troisième année soit encore meilleure. »