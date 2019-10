USA : grands mouvements dans l'industrie des comics numériques

« Je crois que nous sommes à un moment clé, non seulement pour les lecteurs de comics, mais aussi pour l’ensemble du secteur de la BD », assure Plosky dans un communiqué.Le rachat par Cinedigm devrait d’ailleurs aller dans ce sens — le montant de l’achat n’a quant à lui pas été communiqué. ComicBlitz devrait générer près de 5 millions $ de revenus dans les 18 à 24 mois suivants la signature de ce rachat.Par ailleurs, son développement mise désormais sur 133 pays, avec un catalogue de 10.000 œuvres, issues des éditeurs les plus tendances — à l’exception de Marvel et DC Comics, évidemment.Cinedigm offre en effet un soutien économique et une opportunité nouvelle pour cibler un public plus large. Ce que le président de Cinedigm Digital Networks, Erick Opeka, résume bien : en tant que spécialiste de la distribution, le rachat d’un opérateur de comics par abonnement est dans la droite lignée.« Le produit de ComicBlitz illustre parfaitement ce que nous proposons chez Cinedigm : des services numériques et convaincants pour des clients internationaux, qui parlent avec passion. »via Hollywood Reporter