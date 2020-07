Usagi Yojimbo, le lapin samouraï de Stan Sakai arrivera sur Netflix avec Gaumont

La série se déroule dans un futur lointain, dans un monde qui mélange des images modernes high-tech et des références classiques japonaises. Elle suit le jeune Lapin Samouraï, Yuichi, descendant du grand guerrier Miyamoto Usagi, dans sa quête épique pour devenir un véritable samouraï. Mais il n’est pas seul ! Il est à la tête d’une équipe hétéroclite de héros — dont un chasseur de primes espiègle, un ninja rusé, un pickpocket acrobatique et un fidèle lézard de compagnie — tout en affrontant des ennemis en tout genre et des monstres d’une autre dimension.

En France, les éditions Paquet, sur une traduction d’Hélène Dauniol-Remaud, ont fait découvrir les aventures de ce héros peu banal. En tout, un comics originellement constitué de 5000 pages, présentant le Japon médiéval comme jamais on ne l’avait vu en Occident.Stan Sakai lui-même est fou de joie de la perspective de travailler avec Gaumont et Netflix : « Je suis impliqué dans chaque étape de la production et je suis enthousiaste quant à la direction que nous prenons. C’est merveilleux d’élargir l’univers d’Usagi en collaborant avec autant de personnes talentueuses. Je travaille avec une équipe géniale et j’ai hâte de voir enfin une série Usagi à l’écran ! Je remercie mes merveilleux fans, mes amis et ma famille pour leurs soutiens et leurs encouragements depuis plus de 35 ans. »Et Netflix présente son futur travail comme suit :La série est produite en partenariat avec Stan Sakai, le légendaire créateur, écrivain et illustrateur de la série de bandes dessinées, Gaumont, où Nicolas Atlan, Terry Kalagian, Sidonie Dumas et Christophe Riandee en seront les producteurs, ainsi que, Dark Horse Entertainment (Mike Richardson, Keith Goldberg et Chris Tongue), et Atomic Monster (James Wan, Michael Clear et Rob Hackett).Candie et Doug Langdale (Maya and the Three, The Book of Life, Puss in Boots, Niko and the Sword of Life, Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness) en seront les showrunners. Ben Jones (Batman vs Teenage Mutant Ninja Turtles, Teen Titans, Iron Giant) réalisera la série et Khang Le (Big Hero 6, Little Big Awesome) sera le Directeur Artistique de la série.88 Pictures (Trollhunters, 3Below: Tales of Arcadia, Fast & Furious Spy Racers) basé à Mumbai, a été désigné comme studio d’Animation CGI.Cette série de bandes dessinées a reçu de nombreux prix au cours de ces 3 dernières décennies, notamment le Parents Choice Award, le prix de l’American Library Association et le prix de la YALSA (Young Adult Library Services Association). Usagi Yojimbo a également été nommée dans le Top 50 des personnages de BD de tous les temps par le magazine Empire, dans le Top 100 des personnages de BD de IGN et dans le Top 50 des romans graphiques non-superhéros du magazine Rolling Stone.Aucune date de diffusion n'a été communiquée.Un pilote de film, Usagi Yojimbo —The Last Request, amorcé par Lintika Films, n’aura finalement jamais vu plus loin qu’un trailer, diffusé en août 2014. Six ans déjà, avec une approche en séquences 2D, associées à du stop motion.