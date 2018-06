Vega annonce ses trois premiers titres manga pour l'automne

Le label Vega, nouvelle maison consacrée à l’édition de manga seinen annonce ses trois nouveaux titres à retrouver en librairie en octobre 2018. Ce seront ainsi trois séries de manga pour adultes qui débuteront à l’automne pour inaugurer la maison. « Histoires plus riches, personnages plus complexes, dessins plus exigeants, le seinen marque la maturation du manga, révèle des auteurs, des artistes, des œuvres » assure la maison.













On commence avec Peleliu de l’auteur et scénariste Kazuyoshi Takeda. Habitué des seinens, il livre ici un récit de guerre, décrivant le quotidien de soldats japonais durant la Seconde Guerre mondiale. Avec des personnages au design naïf évoluant dans des décors très réalistes et travaillés, il met son style au service d’un épisode militaire controversé.



On vous l'annonçait en février , Steinkis s'associe à Stéphane Ferrand pour lancer Vega, nouveau nom du manga en France. Profitant de l'expérience de l'ancien directeur des éditions Glénat et commissaire de l'exposition Fairy Tail au Festival d'Angoulême, Vega annonce ses trois premiers titres.



Le résumé de l’éditeur :

La bataille de Peleliu, nom de code Operation Stalemate II (« impasse » en français), s’est déroulée durant la Seconde Guerre mondiale entre les États-Unis et le Japon dans le Pacifique entre septembre et novembre 1944 sur l’île de Peleliu, dans l’archipel des Palaos.

Le général américain avait prévu que l’île serait sécurisée en quatre jours, mais en raison de fortifications bien installées et de la forte résistance japonaise, les combats ont duré plus de deux mois. Cette bataille est sûrement la plus controversée de la guerre, en raison de la valeur stratégique douteuse de l’île et du grand nombre de morts. En effet, après la victoire américaine décisive dans la bataille de la mer des Philippines, l’aviation japonaise ne représentait plus une menace aussi sérieuse et l’objectif de Peleliu apparaissait donc non stratégique.



La seconde série est en fait un reboot d’une série bien connu. La série originale Survivant de Takao Saito publié pour la première fois en 1988 prend ainsi un nouveau départ sous la plume d’Akira Miyagawa. La série fantastique comptait à l’époque 10 tomes. Takao Saito créateur du Baron Volant et du studio Saito Production reste au scénario accompagné de Miyagawa au dessin.



Le résumé de l’éditeur :

À la suite d’une catastrophe naturelle, le jeune Satoru se retrouve seul au milieu d’une nature redevenue hostile. Ce jeune homme urbain, assisté et apeuré va devoir réapprendre, par le souvenir, la logique ou la nécessité, les gestes et les techniques qui lui permettront de survivre. En attendant, il devra affronter les bêtes sauvages, les rats ou les humains, et, bien pire, la faim, la peur et la solitude. Satoru réussira-t-il à survivre ?



Enfin, c’est la série Deep Sea Aquarium Magmell de Kiyomi Sugishita qui viendra compléter le catalogue. Plongée en eaux sombres pour les débuts de cet artiste au style marquant. Poissons et créatures marines des profondeurs, la série compte pour l’instant deux tomes au Japon.



Le résumé de l’éditeur :

Dans la baie de Tokyo a été construit un superaquarium à plus de 200 mètres de profondeur. Le Deep Sea Aquarium Magmell est le seul au monde qui peut observer de près la vie sous-marine sauvage de ces profondeurs. L’occasion de découvrir mystères de la nature et créatures improbables. Kaitaro Amagi, a décidé de travailler comme nettoyeur à l’Aquarium Magmell. En fait, il adore les étranges créatures des profondeurs et est fasciné par ce monde encore inconnu. Un jour, une rencontre avec le directeur Otosezaki Minato va bouleverser sa vie, et le mener sur les chemins aventureux de la recherche.



L’équipe éditoriale de Vega sera présente sur scène à la Japan Expo 2018 afin d’en dévoiler un peu plus sur le devenir de cette nouvelle maison ainsi que sur les futures sorties.