Venus Williams : Wonder Woman du tennis, au service des femmes

« Inspirée par des femmes fortes et féroces, compétitives et empathiques, j’ai imaginé la nouvelle collection Wonder Woman x EleVen by Venus [ndlr : la marque de la sportive] », explique Venus Williams.« Notre nouvelle collection célèbre les femmes solides dans nos vies. Puissante, belle, déterminée et confiante et solide et compatissante : chaque femme est une femme merveilleuse. »Il suffit de regarder les modèles pour s’en convaincre..