VIZ Media Europe acquiert les droits TV de la saison 2 de One Punch Man

Sonic ou Genos ? 100 pompes ou 10km par jour ? VO ou VF ? Le #TakOtak spécial #OnePunchMan d'@Orel_san, qui double Saitama dans la VF, est dispo sur Facebook ! https://t.co/rDpnfdgw3Y



Après le succès de la première saison et l'acquisition de ces nouveaux droits, Aâdil Tayouga, Executive Manager chez VIZ Media Europe, a tenu à exprimer sa joie : « Nous sommes très heureux de présenter cette deuxième saison au public de l’Europe et du Moyen-Orient. Notre infrastructure de distribution et de licence à 360 °C garantira aux fans la possibilité de visionner chaque épisode localisé sur des plateformes multimédias, et d’accéder à une variété de produits dérivés ».Basé sur la série de mangas best-seller créée par le mangaka japonais One et illustrée par Yusuke Murata, One Punch Man raconte les aventures de Saitama, un jeune homme devenu héros uniquement pour le plaisir. Mais après trois ans d’entraînement « spécial », il découvre qu’il peut vaincre les ennemis les plus redoutables avec un seul coup de poing. Pour échapper à l'ennui, il parcourt le monde afin de rencontrer un adversaire capable de le vaincre.One Punch Man a été le meilleur lancement de manga en Europe en 2016, avec plus de 1,6 million d'exemplaires vendus à ce jour. La série télévisée est rapidement devenue incontournable avec plus de 20 millions de visionnements sur les principales plateformes européennes.La première saison (12 épisodes) est l’un des programmes animés les plus regardés sur Netflix et est disponible sur tout le territoire EMEA (Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique). La sortie des nouveaux épisodes est prévue pour avril 2019 au Japon. Ils seront consultables sur Anime Digital Network. De plus, c'est encore le rappeur Orelsan qui doublera la voix de Saitama pour la VF.