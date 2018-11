Voiture autonome : Audi et Disney travaillent à de “nouveaux contenus”

Le développement des voitures autonomes s’accompagnera de services de divertissements, pour être certain de ne pas s’ennuyer durant les trajets. Dans un exercice réussi de teasing, Mickey et la marque allemande Audi viennent de confirmer une prochaine collaboration...









Que les choses soient dites immédiatement, on ne sait absolument RIEN de ce qui pourrait découler du partenariat entre Disney et le constructeur automobile. En revanche, le temps libre que dégageront les véhicules autonomes implique de pouvoir distraire l’ensemble des passagers – puisqu’il n’y aura plus de conducteur.Les détails sur la collaboration seront dévoilés lors du CES 2019, et en attendant, la seule chose qui a filtré, c’est que Disney réfléchit à « un nouveau type de média ». Ce dernier profiterait pleinement des capacités du véhicule. Le tout doublé de solutions commerciales qui permettraient de faire des emplettes durant son temps de voiture.Autant dire que ce n’est pas limpide du tout, et que, derrière les grandes oreilles de la souris, se cache une feuille de route totalement illisible.Sauf que, Disney, ce sont d’abord des centaines de productions audiovisuelles et toute l’écurie Marvel – que l’on parle des comics ou des adaptations cinématographiques. En somme le champ des possibles est des plus vastes, parce qu’en matière de contenus, la marque dispose de quelques ressources...La forme qu’elles prendront, exploitées dans une voiture qui roule toute seule, ce sera tout l’objet des révélations de janvier prochain.via CNET