Vortex247 : une plateforme de BD numérique met en avant la création africaine

Face aux grands comics américains et à la bande dessinée franco-belge, le 9e art africain semble faire les frais d’une concurrence accrue. C’était sans compter sur Vortex247, une plateforme de publication de bande dessinée numérique qui entend faire la part belle à la création africaine et ainsi, lui donner plus de visibilité sur la scène internationale.





Se positionnant comme une alternative à Comixology, la filiale d’Amazon de comics numériques, Vortex247 a décidé de se spécialiser uniquement dans les bandes dessinées africaines. La plateforme nigériane entend ainsi s’imposer comme leader à la fois sur le marché de l’édition numérique, en pleine expansion sur le continent, et dans la sphère du 9e art africain, dont les grands noms commencent à attirer des éditeurs en Amérique du Nord et en Europe.



Vortex247 propose actuellement 71 titres, de plus de 30 créateurs africains différents. Environ 50 % d’entre eux sont originaires du Nigéria, pays le plus peuplé d’Afrique. Les autres auteurs et illustrateurs sont situés dans d’autres pays du continent, comme l’Ouganda, le Kenya ou le Zimbabwe, entre autres, ou font partie de la diaspora.



Parmi les titres les plus populaires qu’il est possible de retrouver : Land of Gods de Somto Ajuluchukwu, Captain South Africa de Bill Masuku ou encore Sky Ranger de Kelly Nenye Kalu, Chima Kalu et Lasbrey Nwachukwu.

Khashiya comes back to Nigeria on a summer holiday to visit her grandmother, she discovers a portal to the magical realms of ORUN and embarks on a magical journey that would change not just her life but humanity forever.

Read this at https://t.co/vPLLHy2u7m home of African comics pic.twitter.com/6rTkl2wWvV — VORTEX247, EAST AFRICA (@vxcomics_ea) July 13, 2020



Autre originalité, la plateforme présente les bandes dessinées page par page, imitant ainsi l’expérience réelle de la lecture d’un album. Contrairement aux autres applications populaires de BD, qui optent pour un défilement à la verticale.



Pour avoir accès au catalogue, la plateforme repose sur un système d’abonnement — qui coûte 3 $ US par mois. Vortex247 compte actuellement plus de 1500 abonnés, et présente une croissance rapide allant de 8 à 15 % par mois.



Faire rayonner la BD africaine à l’internationale



« Nous pensons que la bande dessinée et la fiction africaines sont l’avenir de la littérature mondiale auprès du grand public et nous espérons nous imposer comme force motrice de cette nouvelle ère » a tenu à souligner le fondateur et PDG de Vortex247, Somto Ajuluchukwu.



Et d’ajouter : « Nous voulons créer non seulement des opportunités pour les créateurs africains, mais également ouvrir un marché qui leur permettrait de vendre leurs productions et ainsi exporter, à travers les bandes dessinées, la culture africaine et faire rayonner notre style de vie à l’internationale. »



Même si beaucoup des titres proposés sur la plateforme ont déjà été publiés en Afrique, la majorité d’entre eux souffre d’un manque de visibilité, notamment à l’internationale. Pour y remédier, Somto Ajuluchukwu a expliqué que Vortex247 était en train de mettre en place une petite entreprise d’impression pour créer des éditions collector qui mettront en avant le travail des artistes à travers le monde, mais également afin de les aider à trouver des accords de distribution en Afrique, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni.

AFROPOLITAN COMICS : une exposition virtuelle inédite

sur la BD africaine

Situé au Nigéria, Vortex247 se montre également très intéressé par l’exploitation de la bande dessinée au cinéma, art très important dans le pays. Surnommé « Nollywood », il s’agit en effet de la deuxième puissance cinématographique au monde en nombre de films produits par an.



« Nous sommes actuellement en conversation avec quelques producteurs de Nollywood et d’Afrique du Sud », a expliqué Somto Ajuluchukwu. Et de préciser qu’une bande dessinée Vortex Originals est également actuellement en développement dans un studio italien pour avoir droit à sa version en jeu mobile iOS.



via PW