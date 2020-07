Walking Dead : pour les zombies, c'est “Oh les beaux jours”

Un saut dans le temps... à reconstituer









À l’occasion d’une longue intervention dans Hey Fandom ! , Robert a passé en revue tous les sujets possibles et imaginables — ou peu s’en faut. Avec entre autres idées que les volumes de comics ne suffiront pas à ce que la série, elle, puisse continuer de vivre. L’émission diffusée sur AMC pourrait alors très bien se prolonger au-delà des comics, explique Kirkman.Malgré les hauts et bas que les fans brandissent au fil des épisodes, le succès est au rendez-vous, avec une belle constance : d’autant qu’AMC a ajouté aux épisodes de la série un monde dérivé, et des films. L’univers est en pleine expansion, rien ne saurait l’arrêter. Un peu comme une épidémie de zombies.L’an passé, le numéro 193 de Walking Dead a marqué la fin de la création pour le 9e art : 25 ans après la mort de Rick Grimes, un nouveau monde s’ouvre, et les personnages ont alors de quoi se frayer, dans un environnement qui n’en est pas moins hostile, un nouveau chemin. Or, cette ellipse, que Flaubert n’aurait pas boudée — « Il voyagea. […] Il revint. », voir L’Éducation sentimentale — offre un ensemble de développement dont la production s’emparerait volontiers. 25 années à créer, cela occasionnerait quelques saisons de plus, et d’exploitation par conséquent.« Je dirais qu’il y a beaucoup d’histoires implicites dans le dernier numéro », assure Kirkman. « J’ai quelques idées et notions globales à ce sujet. Si la série télé en arrive à ce point du comics, et que nous décidons de continuer au-delà, je suis assez enthousiaste à l’idée d’en dire plus », poursuit-il.D’autant, ajouterait-on, que certains des aménagements opérés par la production conviennent plutôt bien à Kirkman : il détaille le devenir de personnages, mieux traités trouve-t-il dans la série que dans les comics. Pour exemple, Morgan Jones, qui a fini par avoir son propre spin-off dans Fear the Walking Dead.Si la saison 10, dans sa production, a été retardée du fait du coronavirus et de la pandémie, l’impatience est à son comble et les producteurs meublent comme ils le peuvent.Parmi les autres sujets balayés durant l’interview la série Invincible, qui aura également le droit à sa version en série, sur Amazon Prime Vidéo – plus de détails arriveront ces 18 et 19 juillet. Il explique également pourquoi il n’a jamais fait de cameo dans Walking Dead — ce dont on le remercie vraiment — et d’autres petits détails pour lesquels il faut être vraiment fan de haut niveau…