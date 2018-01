Walter Hamada prend la tête de la production des films DC Comics

Warner Bros en a marre des bides que se paient les super-héros DC Comics au cinéma : si Wonder Woman a un peu amélioré le bilan de l'année passée, Justice League n'a pas vraiment déplacé les foules... Pour y remédier, Warner Bros a nommé Walter Hamada à la tête de la production des films DC Comics : l'homme fut notamment responsable, chez New Line, des films Ça et The Conjuring, des succès...

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Après le flop historique de Suicide Squad, en 2016, Warner et DC avaient commencé un grand chambardement au sein de l'exécutif. Une réorganisation qui se poursuit aujourd'hui avec la nomination de Walter Hamada, qui prend la tête des opérations pour les films tirés des comics DC. En décembre dernier, Warner annonçait en effet le départ de Jon Berg et Geoff Johns des films DC.

Ces derniers ne sont pas partis bien loin : Jon Berg officie désormais à la production d'autres films chez Warner Bros, tandis que Geoff Johns, qui a récemment signé le très attendu Doomsday Clock, conseille toujours la firme sur ses séries et, bien sûr, ses comics. Johns, scénariste vedette de la maison, « travaillera de manière étroite » avec Hamada, a tenu à préciser DC.

Chez New Line, également propriété de Warner Bros, Walter Hamada a participé au succès d'un certain nombre de films, en particulier des films d'horreur, devenus ensuite des franchises. Son arrivée tombe bien, à quelques mois du film Aquaman, car il est très proche du réalisateur, James Wan, qui avait signé Insidious et The Conjuring, justement.



L'organigramme ne change pas, toutefois, du côté de la présidence de DC Entertainment, toujours assumée par Diane Nelson.

via Variety