Wandering Souls de Zélihan : un shônen au voyage onirique

À travers les terres des dieux oubliés

Ayten, une jeune orpheline mène une vie paisible, mais isolée à cause de sa capacité à communiquer avec des cadavres d’animaux. Un jour, celle-ci chute mortellement d’une falaise et se régénère sous les yeux des villageois qui, terrorisés, décident de la bannir.Ayten erre dans les bois en suivant la voix qui la guide à travers les dépouilles d’animaux… et arrive jusqu’à Zêd, un petit garçon peureux, qui n’est autre qu’un « Shagaï » déchu de son statut de divinité.L’enfant lui demande alors de l’aider à retrouver ses os bleus, disséminés à travers le pays, qui lui permettront de retrouver sa place parmi les siens. Le voyage commence alors que la jeune fille ignore tout de l’être qui l’accompagne désormais.Poétique, déroutant, passionnant sont trois adjectifs qui caractérisent à merveille l’univers de Wandering Souls. Prévue en deux tomes, la série emportera dès la première page le lecteur dans un monde incroyablement riche dont certains aspects rappellent la mythologie des Indiens d’Amérique.Au sein de cette nature primaire où croyances ancestrales et esprits de la forêt dominent, Ayten va devoir affronter son destin aux côtés de Zêd, un touchant petit garçon au sombre passé.Ce récit initiatique poignant est porté par le trait à la fois original, délicat et précis de la jeune auteure Zélihan. Un véritable retour aux sources à la manière d’un Princesse Mononoké de Hayao Miyazaki.Zélihan est une jeune dessinatrice française de 23 ans. À 12 ans, elle intègre le conservatoire où elle étudie la musique, le chant, la danse et le théâtre jusqu’à son baccalauréat. Elle est actuellement en Master 2 Édition d’art/Livre d’artiste.Bercée par les films du studio Ghibli depuis son enfance, elle est marquée par la lecture du manga Dragon Ball vers l’âge de 8 ans, plus tard elle découvre les œuvres D-Gray Man de Katsura Hoshino et Fruits Basket de Natsuki Takaya. Aujourd’hui elle s’inspire d’auteures aux séries plus récentes telles que Kamome Shirahama (L’Atelier des Sorciers), Yoshitoki Oima (To Your Eternity) ou encore Haruko Ichikawa (L’Ère des cristaux).[à paraître 6/06] Zélihan – Wandering Souls – Pika – 9782377772230 – 7,95 €