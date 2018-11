War of the Realms, le nouvel événement super-héroïque chez Marvel

Marvel a annoncé son prochain événement majeur, programmé pour le mois d'avril 2019 : War of the Realms présentera une gigantesque bataille réunissant des dizaines de super-héros pour défendre Midgard, le monde natal de Thor. Avec, à la clé, des variations autour de figures iconiques et un casting de haut vol...

Régulièrement, Marvel — comme son concurrent DC — met en avant une série majeure de l'arc narratif constitué par l'ensemble de ses comics : de nombreux super-héros s'unissent alors contre une menace globale, qui pèse souvent sur plusieurs dimensions, et une gigantesque bataille se solde bien souvent sur la mort d'une poignée de personnages.

The War of the Realms, événement prévu en avril 2019 sur 6 épisodes et 3 mois, ne dérogera pas à la règle. L'événement a été confié à Jason Aaron, Russell Dauterman et Matt Wilson, le trio derrière la série Mighty Thor. The War of the Realms se déroulant à Midgard, les auteurs étaient tout désignés pour prendre en main l'avenir de l'univers...

Comme le révèle une première image, totalement épique, le casting sera à la hauteur, avec Venom, She-Hulk, Black Panther, Spider-Man, Venom, Captain Marvel, Iron Man, Doctor Strange, Daredevil ou encore Ghost Rider réunis... Et, même, à la surprise générale, l'inoubliable Blade...





Ils feront face à Malekith, Seigneur des Elfes noirs, super-vilain apparu dans Thor #344 en juin 1984, créé par Walt Simonson et apparu au cinéma dans Thor : Le Monde des ténèbres, en 2013, sous les traits de Christopher Eccleston.



« Je me suis engagé dans la voie de The War of the Realms pendant toute la durée de mon parcours sur Thor. Donc, nous parlons de six ans de travail et de 80 numéros, et bientôt plus encore », explique Jason Aaron. « C’est une guerre qui concerne le monde entier et implique les plus grands héros de l’Univers Marvel. »