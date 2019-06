Warner Bros ouvre une boutique en ligne dédiée à DC Comics

Batman, le Joker, Wonder Woman, Superman, Flash ou encore Catwoman, ils sont tous présents dans la boutique officielle de DC Comics, mise en ligne ce 5 juin par le groupe Warner Bros. La plateforme dédiée entend proposer tout ce qui existe en matière de produits dérivés, des objets pour la maison aux vêtements en passant par les accessoires et autres figurines collectors.Pour plus d'ergonomie, le site propose différentes sections, à la manière d'un site de ecommerce lambda, mais aussi des raccourcis par personnage, pour ne voir que les produits qui les mettent en scène ou sont en lien avec eux. Plutôt malin, lorsqu'on pense que chaque lecteur de comics a son petit favori.L'ouverture d'une boutique officielle participe bien entendu de la stratégie globale que met en œuvre Warner Bros pour valoriser le catalogue DC Comics, parallèlement à la production des films, évidemment. La mise en place d'une plateforme de streaming de vidéo et de comics au format numérique, DC Universe, aux États-Unis , en fait aussi partie.Warner Bros travaille avec de nombreux partenaires, dont Abystyle, DC Collectibles, Noble Collection, Bioworld, Playstoy et Cotton Division. La boutique DC assure une livraison en 24h et un service client dédié.Pour les bandes dessinées DC Comics, toutefois, aucune trace dans la boutique officielle DC Comics : il faudra se rendre en librairie, physique ou sur internet, ou en bibliothèque pour retrouver les traductions françaises publiées par Urban Comics, du groupe Media Participations.La boutique officielle est en ligne à cette adresse