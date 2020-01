Webdocumentaire : diffusion, créateurs... la bande dessinée au numérique

Une nouvelle ère créatrice

Des enjeux de production, aussi

« L’ère du numérique : quel impact sur la bande dessinée ? », se veut un webdocumentaire avec une approche globale. Passant du phénomène artistique à la diffusion, pour revenir sur la lecture et la création, il s’agissait d’inspecter tous les bits et pixels du sujet.Et les sujets sont creusés : si l’on prend le strict cas de la diffusion, le webdoc évoque tout à la fois le crowdfunding, aussi bien que le… piratage. De la même manière, la création prend en compte les évolutions de style, aussi bien que les œuvres 100 % numériques — BD augmentée, Turbomedia ou le fameux webtoon dont la réussite est significative.« La bande dessinée, c’est comme Obélix et la potion magique : je suis tombé dedans quand j’étais petit », s’amuse Ugo Arquin. Ce jeune belge souhaitait, pour son sujet de mémoire de fin d’études, évoquer cette « approche numérique, bien plus vaste qu’elle n’y paraît. Ce n’est pas simplement notre relation de dépendance aux smartphones : dans la BD, c’est multisectoriel ».Le webdocumentaire devenait le support à privilégier, en tant que complément visuel : « Observer un auteur sur sa palette, c’est plus parlant qu’une approche théorique longuement rédigée. » Et même bien rédigée.En résulte ce film d’une trentaine de minutes, dont le chapitrage permet de basculer d’un sujet à l’autre, sans suivre une narration imposée. Et quelques conclusions très attendues : « En matière de lecture, le numérique laisse encore perplexe. Dans la création, en revanche, il est omniprésent. »Avec l’avantage premier de répondre aux impératifs de production : faire plus, en moins de temps, aurait été impensable avec des outils traditionnels. « On obtient des effets, 3D ou de matière par exemple, qui ne fonctionnent pas avec de la gouache ou autre. » Et puis, cherchez des coloristes qui travaillent encore au pinceau : ils seront bien rares à répondre à l’appel.Reste que « sans plus-value, la BD numérique ne peut pas fonctionner, ça devient une évidence après mon enquête. Personnellement, je reste stupéfait des résultats que l’on obtient dans certains cas pour des œuvres 100 % numériques. »30 minutes, donc, à découvrir ci-dessous :