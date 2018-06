Webtoon : l'ouverture de la coupe du monde en BD numérique

Death Fix, c’est une bande dessinée numérique inédite en 12 épisodes adaptée à la lecture sur mobile. Nix et Benus, habitué du journal de Spirou livre ici une vision décalée des dessous du football… en Russie. « Un vent nouveau souffle sur le webtoon ! Mais les dessous du premier sport mondial nommé “football” sentent bon le vestiaire après l'effort. »

En Russie, de nos jours. Gus est un entraîneur heureux. Son club, le Moscou FC, cartonne, et en plus Gus se fait plein d'argent en truquant des matches ! Sauf que tout va se compliquer quand la Mafia chinoise va faire chanter Gus, en menaçant de révéler son secret le plus intime...