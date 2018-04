Webtoon, le phénomène venu de Corée poursuit sa percée en France

Sur le segment du webtoon, tout un chacun connaît l’offre en constante expansion de Delitoon. C’est au tour de la plateforme izneo de se lancer, annonçant trois titres pour débuter, et une demi-douzaine d’autres en cours de traduction.





C’est tout un phénomène de mode venu de Corée qui arrive à pas de loups chez izneo. Depuis 2003 que cette forme de bande dessinée numérique se développe, à consulter spécifiquement sur mobile, puis tablette, il manquait en effet une offre chez izneo.

« Introduire le webtoon sur izneo est un pari sur l’avenir » déclare Luc Bourcier, directeur général d’izneo, dans un message. « Nous sommes persuadés que l’avenir de la bande dessinée numérique passe la création et le soutien de nouvelles formes d’expression culturelle qui tirent pleinement profit du format mobile, et le webtoon en fait pleinement partie. »

Pour inaugurer cette offre, izneo se lance donc avec trois univers radicalement distincts.

Dans Horizon, le lecteur suit le voyage onirique de deux enfants dans un monde en proie au chaos et à la folie des adultes. The Wave dépeint un futur où certains ont le pouvoir de manipuler les vibrations sonores et deviennent surpuissants. Enfin, Crime Puzzle propose au lecteur de mener l’enquête à la recherche de la vérité sur l’affaire Han Seung Hui, au cours de laquelle un brillant criminologue se retrouve accusé de plusieurs meurtres.

Cela dit, les ouvrages mis en avant sont arrivés sur la plateforme en décembre 2017. izneo nous explique avoir attendu de disposer de « suffisamment d’épisodes pour avoir de la matière », afin de communiquer. « Notre idée est plutôt de présenter le concept c’est-à-dire le format webtoon et le fait qu’izneo a créé un rayon dédié plutôt que les séries elles-mêmes. »



Dans les prochains temps, on retrouvera d’autres titres, dont on peaufine la traduction actuellement. Ainsi, Cocoon of Heart, une romance comptabilisant déjà plus de 90 millions de lectures, est dans les tuyaux. Deux comédies sont également prévues : Something About 85 et My Lovely Twotwo.

Les premiers épisodes de chaque webtoon sont gratuits et permettent ainsi de découvrir l’œuvre aussi bien que le format. Et pour Crime puzzle, une vidéo a été mise en ligne :