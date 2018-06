Wilson, son nom est Wade Wilson : Deadpool rejoint comiXology originals

Il y a bientôt un an, Comixology et Marvel annonçaient leur partenariat élargissant l’offre de la plateforme de lecture numérique. Depuis l’offre n’a cessé de s’étoffer de titres originaux et pas des moindres : Spidey: School’s Out, Avengers: Back to Basics, Black Panther: Long Live The King, The Immortal Iron Fists ou encore Thor Vs. Hulk: Champions of the Universe.Dernière annonce en date, Deadpool qui fera sa rentrée sur le site et sur Kindle. Le 5 septembre commencera une série bihebdomadaire en 6 épisodes. Le mercenaire de chez Marvel prendra vie sous les plumes de Chris Hastings qui a travaillé sur Unbelievable Gwenpool et Vote Loki, ainsi que Salva Espin, habitué de Deadpool et de l’humour des Gardiens de la Galaxie auxquels il a participé. On retrouvera Matt Yackey aux couleurs et David Nakayama se chargera de la couverture.Pour le pitch: après avoir tué un super espion américain, Deadpool se voit contraint de poursuivre la mission entamée par ce dernier. Il devra stopper une organisation terroriste extrêmement dangereuse connue sous le nom de Gorgon. Mais Wade Wilson n’a pas la discrétion d’un super espion...Super violence, régénération à gogo et humour déplacé, Deadpool réglera les choses à sa manière.