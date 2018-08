Wolverine, vieux et énervé : Old Man Logan de retour

En 2008, les lecteurs firent la connaissance d'Old Man Logan qui, comme son nom l'indique, désigne un Wolverine sans costume, vieux, solitaire et terriblement cynique et violent. Quelques mois plus tard, avec Old Man Logan, la série, Mark Millar et Steve McNiven marquèrent durablement l'histoire du personnage. Il sera de retour pour Dead Man Logan, son ultime aventure. Attention, des spoilers pour la première série seront présents dans cet article...

Couverture de Declan Shalvey



Après le succès du film Logan de James Mangold, sorti en 2017 et inspiré d'Old Man Logan, ainsi que l'amour des fans pour cette version sauvage et déchaînée de Wolverine, il semblait évident que Marvel allait fournir un motif de retour au personnage. C'est chose faite avec Dead Man Logan, une série en douze épisodes signée par le scénariste Ed Brisson et le dessinateur Mike Henderson.Dans Old Man Logan, les fans découvraient avec horreur que Wolverine avait tué tous les X-Men, berné par Mysterio, le super-vilain qu'a souvent affronté Spider-Man. À la suite de ce massacre dont il était le seul responsable, Wolverine était redevenu Logan, et s'était isolé pour ne plus se servir de ses super-griffes d'adamantium.

« Nous y sommes. Il s'agira de la dernière histoire, du grand final d'Old Man Logan. Logan est mourant et doit régler un certain nombre de choses », a déclaré Ed Brisson, qui promet un affrontement avec Mysterio.



Marvel avait récemment annoncé la fin de la série Old Man Logan, écrite par Ed Brisson et illustrée par Ibraim Roberson, après 50 numéros.





via Newsarama