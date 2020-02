Woman World : un monde sans hommes, sur les ruines du patriarcat

« Quelqu'un a une idée pour le drapeau de notre communauté ?

Il faut un truc qui montre qu'on est fortes, et sensibles et qui nous pousse à aller plus loin... Mesdames, voici notre drapeau cuisses-de-Beyoncé ! »

< >

L'action se déroule dans le futur, alors que les hommes ont progressivement disparu de la surface de la Terre et que les catastrophes écologiques s'enchaînent. Nous suivons la vie d'une communauté de femmes qui vivent, aiment, créent, font des blagues, travaillent, s'inquiètent de leur survie et de celle de l'humanité, fouillent les décombres du monde d'avant...Woman World est la première BD de l'autrice canadienne Aminder Dhaliwal, qui vit et travaille à Los Angeles, où elle dirige le studio Disney TV. Publiée par Drawn & Quaterly, éditeur de référence de la BD indépendante nord-américaine, Woman World a rencontré un important succès critique et public au Canada, où elle a été nominée aux Ignatz Awards, au Doug Wright Spotlight Awards et au Stephen Leacock Memorial Medal.Clémentine Beauvais, star de littérature jeunesse et traductrice hors pair, s'est chargée de traduire cette BD bourrée de références et de gags relativement intraduisibles.[À paraitre 21/02/2020] Aminder Dhaliwal - Woman World - traduit par Clémentine Beauvais - La Ville Brûle - 9782360121137 - 22 €