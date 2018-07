Work Force : Stan Lee, des comics au roman illustré

Sorti d'une partie de ses tracas juridiques, Stan Lee, le nonagénaire à l'origine de quelques-uns des plus fameux super-héros de la maison d'édition Marvel, peut se remettre à l'édition. Lui et son groupe Pow ! Entertainment présentent ainsi Work Force, où la vie au quotidien de Stan Lee et de son équipe de super-héros, au sein d'un open space tout ce qu'il y a de plus normal.





Il y a quelques semaines, rien n'allait plus entre Stan Lee et Pow ! Entertainment, le groupe multimédia qu'il avait cofondé il y a quelques années pour gérer son image, mais aussi publier et exploiter des comics et autres mangas. Le cocréateur de Spider-Man avait alors intenté un procès au groupe qu'il avait cofondé après sa vente à un groupe chinois, Camsing Entertainment, en 2017.

Lee se disait alors victime d'une utilisation frauduleuse de son nom et de son image par la firme et assurait qu'il n'avait pas donné son autorisation pour ce rachat. Finalement, le 10 juillet dernier, Lee renonçait aux poursuites et signalait la réconciliation avec ses anciens associés.

Une semaine plus tard, voici le lancement d'une série, plutôt étrange, intitulée Work Force. Elle met en scène Stan Lee lui-même, aux prises avec des employés super-héros, réunis dans un immeuble qui évoque à la fois la Tour des Avengers et les propres locaux de Marvel, dans les années 1960... Les épisodes mélangeront vie de bureau et quotidien de super-héros, pour des situations loufoques...

Car Work Force sera bien publié sous la forme d'épisodes, directement sur le site officiel de Stan Lee, les mardis et les jeudis. Après lecture du chapitre 1, on comprend qu'il s'agit d'une sorte de roman illustré, dont les illustrations, déjà d'un goût douteux, sont présentées en basse résolution... Enfin, aucune mention n'est faite des auteurs de ce feuilleton - difficile de croire que Stan Lee le rédige lui-même.



En somme, ce Work Force, pour l'instant, fait regretter la belle époque de Marvel.

via Deadline