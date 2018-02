Young Romance, redécouvrez les comics amoureux de Kirby et Simon

À quelques jours de la Saint Valentin, Komics Initiative lance une campagne de financement participatif sur Ulule pour ajouter un peu d’amour à vos bibliothèques. Le secret objet de leur désir : faire découvrir aux lecteurs français une version inédite de Young Romance, série de comics créés par Jack Kirby et Joe Simon. Vous laisserez-vous séduire ?







Après avoir rendu hommage à Jack Kirby à l'occasion du centenaire de sa naissance en 2017 (et avoir pu reverser au final plus de 10.000€/13.000$ à l’association caritative américaine Hero Initiative), Komics Initiative est de retour avec un nouveau pari pour 2018.



Toujours dans l’esprit d’amener aux lecteurs français des trésors de l’histoire des comics américains et globalement du patrimoine du 9e art, les éditeurs s’attaquent à un registre très différent, bien que toujours rattaché au King of Comics, Jack Kirby, avec le lancement d'une campagne de financement participatif visant à sortir une bande dessinée.



En effet, dans les années 40 et 50, Kirby, accompagné de Joe Simon (avec lequel il avait déjà cocréé le personnage de Captain America), ont lancé leur propre maison d’édition. Parmi les nombreux titres qu’ils ont créés, il en est un très particulier puisqu’à lui seul, il fut à l’origine d’un genre à part entière. Ce titre, c’était Young Romance.



Cette série, qui présentait à ses lecteurs des histoires d’amour, remporta un tel succès qu’il suscita de nombreuses copies, créant ainsi le genre des romance comics. Ces dernières années, au travers d’un intérêt croissant pour l’œuvre super-héroïque de Jack Kirby, Young Romance a connu un réel regain d’intérêt de la part des fans de comics.



Une des principales qualités de la série, c’est sa modernité. Les femmes y sont indépendantes, presque redoutables, et les histoires présentées sont matures et ne prennent jamais le lecteur pour un imbécile. Un titre à part pour son époque mais dont, malheureusement pour les fans francophones, seuls quelques épisodes sont sortis en France et sont quasi-introuvables aujourd’hui.



Leur pari pour 2018 est d’offrir une édition française de Young Romance, un ouvrage de plus de 400 pages qui contiendra un large éventail d'histoires et de thématiques, un livre enrichi par du contenu éditorial inédit (avec les appuis de Jean Depelley et Marc Duveau) et plusieurs hommages illustrés apportant un éclaircissement sur le genre, la série et son apport à la culture populaire.



À l'instar de Kirby&Me, leur précédent projet, ils ont choisi de proposer leur édition de Young Romance en financement participatif via le site Ulule.