Yusuke Murata (One Punch Man) adaptera Retour vers le futur en manga

Film-culte par excellence, suivi par deux autres épisodes qui font un peu plus débat, Retour vers le futur a pour l'instant échappé à un reboot-remake comme Hollywood sait en produire à la pelle. Une autre nouvelle version de Retour vers le futur s'annonce, en manga : et c'est Yusuke Murata, dessinateur de One Punch Man, qui se chargera de cette adaptation.

L'illustration partagée par Murata a de quoi ravir les fans, avec la présence de tous les éléments : Marty et Doc, l'Hoverboard, les parents, la Delorean... Qui plus est, cette adaptation en manga sera supervisée par Bob Gale, scénariste et producteur de la saga...

Cela dit, Murata aura aussi la chance de pouvoir inclure des éléments inédits, pensés à l'origine, mais jamais inclus dans les films.

Cette adaptation manga, nommée BTTF, sera publiée sur le site Kono Manga ga Sugoi !, en attendant des versions imprimées japonaises qui suivront. Le premier épisode sera disponible le 20 avril, et, vu l'illustration de Murata, les trois films devraient être adaptés en manga...







Retour vers le futur fait déjà l’objet de plusieurs publications en comics, chez IDW.



via Anime News Network