Alerte, population humaine en danger : les monstres attaquent

Tome 2 - Album Le cheminement – 9782809476996 – 32 € Durant le mois d'août, ActuaLitté vous fait découvrir les coups de coeur des librairies Momie, en manga, comics et bande dessinée, et bien d'autres informations sont partagées sur leur blog Cullen Bunn, Steve McNiven, Adam Kubert, Salvador Larroca, trad. Thomas Davier – Les monstres attaquent ! Tome 1 - Album Un défi monstrueux – 9782809475920 – Panini Comics – 32 €Tome 2 - Album Le cheminement – 9782809476996 – 32 €

Lorsque même les super-puissances de Hulk, Thor ou encore Hercule ne suffisent pas (et pourtant ils ont l’habitude de massacrer du géant des glaces et autre Hydre de Lerne), l’union des Avengers suffira-t-elle à battre ces immondes créatures et à sauver la population ?On ne va pas se mentir, ce one shot surfe complètement sur la mode actuelle du revival de nos amis les Kaijus (Coucou Godzilla et Mothra !), mais quel plaisir ! Pour le petit point culture de plus, plusieurs des monstres présents dans cet album ont été créés par le très grand Jack Kirby !Et c’est une ribambelle de références aux années 70/80 qui apparaissent dans cet album.C’est bourrin, c’est rapide et surtout ça change énormément de tout ces cross-over servis à la même sauce (Oh mon dieu, un grand méchant ! Ah bah non en fait) Pour une fois, on renouvelle pas trop mal le genre et même ceux qui veulent du super-héros pur et dur pourront y trouver leur compte !Sortez les crocs ! (Et souriez : le tome 2 est aussi disponible !)