Archangel : sauts quantiques et apocalypse selon William Gibson

Très loin de l’univers de son célébrissime Neuromancien, William Gibson, génial auteur de science-fiction, nous bascule dans un monde parallèle, en pleine Seconde Guerre mondiale. Archangel, à ranger dans les thrillers militaires, parvient à un syncrétisme diaboliquement efficace.







Gibson n’a rien perdu de sa prédilection pour les mondes sombres — et les incursions de petites blagues passablement décalées, en regard du tragique de la situation. Archangel débute brièvement en février 2016 : la Terre est dans un état lamentable, pire encore que celui qu’on connaît. Pour faire court : l’apocalypse vient de s’abattre, et il ne reste pas grand-chose...

Un groupe militaire va être expédié, dans un transfert quantique, 71 ans plus tôt, en février précisément. Chose intéressante : le bond quantique ne se dévoile pas tout de suite, et l’on pourrait croire à une simple traversée du temps. Mais Gibson n’aurait pas versé dans une aussi simple approche : non seulement nos voyageurs parcourent le temps, mais ils basculent également d'un univers à l'autre.

Ce février 1945 est celui d’un autre monde. Il y a manifestement de petites choses à modifier dans ce monde, pour lui donner un autre avenir. Ces déplacements, permis par le Splitter — grosse machine qui parvient à connecter ces réalités alternatives — sont cependant contrebalancés par la résistance. Car les intentions de nos loustics ne sont pas vraiment des plus vertueuses, et depuis leur époque, une organisation tente de lutter contre leurs machinations.



Le reste est à découvrir à travers cinq chapitres haletants, avec fusillades sauvages, révélations stupéfiantes et accessoirement, des bombes nucléaires qu’il faudrait empêcher d’exploser. Enfin, d'exploser ailleurs qu'elles ne le devraient... Le tout, saupoudré de costumes high-tech et de mouches capables de communiquer d’un univers à l’autre.

À cela, il faut ajouter les dialogues franchement cocasses, parsemés d’humour — et un cahier graphique d’une quinzaine de pages, où Gibson raconte l’histoire de ce comics. Initialement conçu comme un ensemble de scénarii pour le cinéma, Archangel est devenue cette BD de cinq épisodes ultras rythmés. Une grande première pour Gibson, et un véritable plaisir pour les lecteurs, qui se retrouvent au cœur d’un monde complexe.

Et si les thématiques autour de la Seconde Guerre mondiale semblent rebattues encore et encore, on se surprend ici à se régaler de cette exploration.

William Gibson, Michael St-John Smith, Butch Guice, Alejandro Barrionuevo – Archangel – Editions Glenat comics – 9782344026410 – 19,95 €