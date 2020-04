Black Cat : le retour de la Chatte noire dans le sanctuaire du Dr Strange

COMICS - Ça y est ! La plus grande voleuse de l’écurie Marvel a droit à sa série régulière outre-Atlantique depuis juin 2019 et est enfin disponible en français chez Panini Comics. Felicia Hardy alias La Chatte Noire est certainement l’un des personnages les plus emblématiques issus des pages de la sympathique araignée du quartier : Spider-Man. Anti-héroïne, voleuse de haut vol, princesse du crime et surtout l’une des femmes fatales les plus dangereuses de la fameuse Maison des Idées !









Felicia est de retour à New York, mais la Guilde des Voleurs de la Grosse Pomme exige de ses membres un tribut et la monte-en-l’air hors pair ne fait pas exception ! Refusant catégoriquement le racket, la fieffée féline fuit follement la cheffe de la guilde et ses demandes : quel effroyable affront !



Rythmée et décidant de rendre hommage à tous les codes du récit de braquage ou de cambriolage, la première série éponyme pour Black Cat est un vrai régal qui ravira tous les lecteurs de comics. Le récit s’appuie sur les phases traditionnelles du genre comme la présentation des personnages (principaux ou secondaires) et la formation de l’équipe, l’exposition du plan ou bien encore les complications inhérentes à une vie consacrée au larcin et au cambriolage de haut vol (courses poursuites effrénées et risques mortels en tous genres).



L’écriture de Jed McKay fait mouche et son sens du rythme donne une vraie envergure à cette série qui mérite grandement d’être découverte par un large public. Bien entendu quelques connaissances de l’univers super-héroïque peuvent apporter une base pour apprécier encore plus fortement le titre, mais il est certain que le scénariste Jed MacKay fait tout pour offrir aux lecteurs novices de très bons moments avec un récit résolument tourné vers l’aventure et l’action.



Cette action, cette course à toute allure, c’est bien grâce au dessin de Travel Foreman qu’elle prend forme et vie. Un travail numérique qui peut paraître froid, mais qui montre une bonne maîtrise de la vitesse et de l’agilité. L’action se fond très bien dans les décors et les planches, entre des combats rythmés et des poursuites en voiture, on se croit littéralement dans une histoire où une jeune femme peut sauter sur les toits des immeubles New Yorkais sans finir en crêpe sur le trottoir.



Très bonne surprise chez Panini, Black Cat vole littéralement la vedette aux autres publications Marvel Comics de ce mois.





Jed MacKay, Travel Foreman, Mike Dowling ; trad. Sophie Watine-Vievard – Black Cat – Panini – 9782809486476 – 17 €