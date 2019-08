Camp Poutine : les intérêts de la Grande Russie avant tout !

Aaaah, le joli temps des vacances d’été, des colos, la promesse de nouvelles amitiés et une ambiance de bonne camaraderie… C’est tout ce que nos héros de Camp Poutine n’auront pas !









Embrigadés dans un camp paramilitaire où on les forme à l’antiterrorisme et aux valeurs de la Russie Éternelle, ils n’ont qu’un seul but : gagner le concours annuel de la colo qui leur permettra de rencontrer le grand Vladimir Poutine ! Sont-ils prêts à tout pour gagner ?



Camp Poutine nous offre une nouvelle variation sur la thématique de la violence infantile, du groupe d’enfants unis ou rivaux dans la survie, d’une société dure où la loi du plus brutal, est la norme à l’opposé du plus malin, du mieux adaptable.



Aurélien Ducoudray nous livre un scénario qui puise sa force dans un contexte politique et offre ainsi au lecteur un récit à l’ambiance sombre, matinée de quelques éclaircies d’innocence. Ces enfants « soldats » sont aussi réels que la Grande Russie, ils en sont les porte-drapeaux, les ambassadeurs.



C’est là qu’Anlor donne toute sa force à l’album avec son dessin, des personnages de gamins qui existent dans les planches et qu’on pourrait croire issus d’un reportage sur ces camps où tout est possible, surtout le pire…



Aurélien Ducoudray, Anlor – Camp Poutine Tome 1 – Bamboo – 9782818967027 – 14,90 €