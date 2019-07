Dans les rues de Paris, la sorcellerie fait rage

< >

Rhym connaît son boulot. Le connaissait, du moins, tel qu’on avait pu lui apprendre à l’école de police, et dans ses différentes formations. Elle avait toujours eu ce petit instinct que l’on attribue volontiers aux bons flics : celles et ceux qui pressentent, naturellement, la direction à prendre.Quand au détour d’une filature, Rhym se retrouve à tracer un type des plus louches, elle fait soudainement face à un autre, plus étrange encore. De ces bonshommes qui, pistolet en main, parviennent à tirer en pleine tête à quelques centaines de mètres de distance, et malgré un angle droit.Et qui, comble du comble, se balade avec une sorte d’herbe à chat dans la main, qui rend totalement débiles tous les badauds à proximité. Pas commun.Alors oui, les courses-poursuites dans les tunnels du métro, c’est plus banal. Moins, toutefois, quand le futur interpellé de son cœur parvient, d’un bond, à traverse les deux rails pour passer d’un côté à l’autre du quai. Mais Rhym a de l’endurance : elle finit par le coincer, et le tenir en joue, arme au poing.Le type déconne, un geste agressif de trop et Rhym tire. Sans que la balle n’atteigne jamais son agresseur, qui l’allonge d’un violent crochet au ventre. Le temps qu’elle reprenne ses esprits et voilà que la foule parisienne est totalement hébétée, comme perdue et incapable de se souvenir de ce qui s’est passé.Bienvenue, donc, dans un monde où la magie finit par coopérer avec les forces de l’ordre — non sans que les secondes soient passablement dépassées par une situation que la première a parfaitement appréhendée. Un dealer qui maîtrise la sorcellerie, ça n’a rien de commun, il faut le reconnaître.Sorti dans la collection Grind House Stories, qui fait des merveilles, L’Agent va à toute vitesse, sans laisser au lecteur le soin de reprendre son souffle, alors qu’on lui parle d’herbes magiques, de rituels et de morts vivants… avec un naturel déconcertant.Aux côtés de Sébastian, Ferrant, de la DGSI, Rhym va découvrir un univers totalement insensé, et comprendre que les manipulateurs de magie sont en réalité omniprésents dans la société, proche de vous, de moi, comme si tout cela allait de soi.Colorisé dans un mode sombre, pour renforcer l’ambiance de surnaturel, ce premier volume ouvre les portes d’un monde où les frontières deviennent floues. Le tout en renouvelant le genre avec brio : au croisement des faces sombres, on cherche la lumière. En gardant les pieds sur terre.Mathieu Gabella ; Fernando Dagnino – L’Agent ; T.1 Initiation – Glénat – 9782344023150 – 19,95 €