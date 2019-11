Doom Patrol : aventures déjantées et hommage aux anciens

Au menu de leurs aventures déjantées : burgers extra-terrestre, secte apocalyptique et une substance magique qui rend la vie plus belle : la M€®D€. Bref du grand délire, digne de la série la plus bizarre de la Distinguée Concurrence.Publiée le même jour que le run de Morrison sur la même équipe, la Doom Patrol de Way c’est la lettre d’amour de l’auteur d’Umbrella Academy à l’artiste écossais créateur du meilleur run de Batman de ces 20 dernières années.Servie par un trait rond et doux (très dans l’air du temps de ces séries à la sauce indé des grosses majors DC et Marvel comme sur Squirrel Girl, Ms. Marvel ou Gotham Academy), la série cherche à se mettre dans la poche un lectorat plus teen qui vient juste de découvrir l’univers et les influences de Way par l’intermédiaire de sa série produite par Netflix.Malgré tout ce packetage, la sauce prend tout de suite et la série s’impose comme la petite sœur, non plutôt, la fille de la série du label Vertigo tant les clins d’œil et les concepts dépendent de la connaissance de l’ancienne mouture.En partenariat avec les librairies Momie, ActuaLitté vous fait découvrir les coups de coeur des librairies en manga, comics et bande dessinée, et bien d'autres informations sont partagées sur leur blog Grant Morrison, Paul Kupperberg (scen.), Richard Case, John Byrne, Doug Braithwaite (dess.), trad. Maxime Ledain - Doom Patrol t1 - Urban Comics - 9791026816638 - 35 €