Infinity : face aux Bâtisseurs, les Avengers abandonnent la Terre à... Thanos

Le seul moyen pour s’en sortir ? Détruire la dimension d’en face avant que la nôtre disparaisse. Mais cela pose de sérieux problèmes d’éthique.De quel droit pouvons-nous annihiler l’existence entière d’une dimension semblable à la nôtre ? Pourquoi devrions-nous survire au détriment des autres ? Ces grosses réflexions vont amener un clivage au sein des héros, des vilains, mais également des civils.Un bijou de science-fiction, le collectif d’auteurs qui se penche sur cette saga ouvre de nouvelles portes aux aventures de super héros. Bien loin du simple combat pour défendre son quartier, cette dimension globale rajoute une tension palpable et très appréciable !Cet arc change beaucoup de chose au sein de l’univers Marvel et devient par conséquent un indispensable si vous voulez comprendre pourquoi certains personnages ont disparu ou d’autres ont fait leur apparition.À lire absolument !Durant le mois d'août, ActuaLitté vous fait découvrir les coups de coeur des librairies Momie, en manga, comics et bande dessinée, et bien d'autres informations sont partagées sur leur blog Jonathan Hickman, Mike Jr Deodato, Jim Cheung, Stefano Caselli – Infinity – Panini Comics – 9782809480771 – 32 €