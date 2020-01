La Guerre froide, catalyseur de paranoïas

Dans un contexte d’entre-deux-guerres (post-WWII et pré-Vietnam), Darwin Cooke nous fait nous interroger sur la place du héros dans la culture pop bientôt émergente ! Pour nos héros sur le retour, fini de se battre contre les fourbes Japs et les nazis et bonjour à la menace rouge insidieuse (qui vient peut-être même de l’espace sidéral !).Dans cette histoire épique autour du maccarthysme et de la création du CCA (Comics Code Authority), le regretté Cooke nous offre une analyse tout en symboles de l’histoire du médium américain et de la manière dont les années atomiques, la guerre froide et la course à l’espace ont influencé la culture américaine.Servie par les traits si rétro de l’auteur, l’esthétique de la série nous projette littéralement dans l’histoire de l’Amérique des « Fabulous 50's », où tout ressemble à une fusée pointée vers les étoiles.Magnifique, prenant, mélangeant habillement les personnages les plus célèbres et leurs « origin stories » à l’Histoire, The New Frontier est une magnifique façon de terminer l’année avec une réédition d’un titre majeur du catalogue DC.En partenariat avec les librairies Momie, ActuaLitté vous fait découvrir les coups de coeur des librairies en manga, comics et bande dessinée, et bien d'autres informations sont partagées sur leur blog Darwyn Cooke J. Bone (Illustrateur), David Bullock (Illustrateur), Jérôme Wicky (Traducteur), – The New Frontier – Urban Comics – 9791026817154 – 35 €