La technologie, et après ? Deux comics s'interrogent

COMICS – Pour ce nouveau rendez-vous au cœur du 9e art, ActuaLitté et les libraires des magasins Momie vous emmène dans un futur lointain. Ici, pas de robots ni d’humanoïdes, mais des planètes terraformées et des mondes magiques. Qu’y aura-t-il après la technologie ? Le monde sera-t-il meilleur sans machine ? Ces deux comics en donnent un aperçu...



ActuaLitté, CC BY SA 2.0



The Weatherman — Tome 1 de Jody Leheup et Fox Nathan

Par Loris de Momie Lyon

L’histoire se déroule dans un futur extrêmement lointain. Les hommes ont réussi leur grande expansion planétaire et se pavanent maintenant très tranquillement sur Mars ou encore Vénus. Mais voilà, il y a quelques années, un acte terroriste a exterminé la totalité de notre globe, la Terre. Face à l’anéantissement du berceau et au coupable toujours en liberté, difficile d’enclencher le processus de deuil...



Alors que les habitants pleurent toujours les victimes de l’attaque apparait notre héros, Nathan Bright. Un présentateur météo lambda sur une chaine de télévision locale qui fait le bonheur de la planète rouge. Délirante, effrénée, cette star locale déborde d’énergie et dégage du positif à toute épreuve !





C’était sans compter sur les services spéciaux qui annoncent avoir trouvé le nom du terroriste... Nathan Bright ! Du jour au lendemain, notre héros se retrouve être la proie de tous les chasseurs de prime et de toutes les grandes associations gouvernementale. La chasse à l’homme est lancée et la course sera effrénée...



Si le scénario ne brille pas par son originalité, c’est un pire concentré de pop culture ! Il réactualise les fondamentaux du genre de Transmetropolitan à Mass Effect en passant par Total Recall. Il y a vraiment ce côté cyberpunk assumé tout en saisissant des enjeux importants comme le deuil à grande échelle ou le rapport de l’homme à la technologie. Au dessin, même constat. On a quelque chose de très nerveux. C’est simple, efficace, et délicieusement amené par un rythme de montage frénétique et dynamique. Une bonne surprise !

Ascender — Tome 1 : La Galaxie hantée de Jeff Lemire et Dustin Nguyen

par Steph de Momie Grenoble

C’est la nouvelle série du talentueux Canadien Jeff Lemire, connu pour son écriture introspective et ses histoires vacillant entre la psychologie et le sentimental. Si elle constitue la suite de Descendeur, sa précédente saga de science-fiction, Ascender nous emmène dans un autre univers, celui de l’heroic fantaisy.



Et pour cause : la technologie a totalement disparu de la surface de la Terre, laissant place à la magie. Les robots ont été remplacés par les dragons, les vampires, et tout un bestiaire horrifique contrôlé par une sorcière malfaisante. C’est ici que vit une jeune fille, Mila, qui refuse de se soumettre au despote et qui rêve de ce à quoi sa vie pourrait bien ressembler si les machines étaient encore là...





Alors que la première série fantastique nous mettait en garde contre les dangers de la technologie et de la robotisation, Jeff Lemire propose ici de prendre le contrepied. Est si la technologie n’était pas l’espoir ? Et si seule la technologie pouvait nous sauver du temps obscur ? Double regret, double lecture : c’est un titre qui bouscule simplement votre bon sens !



Et puis, on embarque très facilement dans cet univers. Si les thèmes nous sont évidemment familiers, cette saga renouvèle tous les classiques du genre ! Notamment par le dessin, et ce, dès la couverture, où l’on retrouver notre héroïne, tournée vers le monde, et émerveillée par des dragons volants. Une ambiance fantasmagorique, de sublimes aquarelles, c’est graphiquement époustouflant !