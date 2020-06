Le serment des lampions : ne jamais se retourner

Une tradition : faire flotter des lanternes dans la rivière au premier temps des moissons. Un pacte entre quatre copains : suivre ces lampions jusqu’à la fin de leur périple. Une seule promesse : ne jamais se retourner.









Quand Ben et ses trois copains décident d’enfourcher leurs vélos pour découvrir la mystérieuse destination des lampions, ils découvrent avec horreur que le bizarre Nathaniel va s’incruster dans leur groupe. Pourtant Ben va vite se retrouver seul lui.



Pas question d’abandonner devant ce geek, Ben a sa fierté lui. Toutefois, plus les deux gamins avancent sur la route, plus les rencontres deviennent sauvages, étranges et tout leur univers bascule dans le fantastique. Où finissent donc ces satanées lanternes ?



Grâce à une composition proche du conte traditionnel, Le serment des lampions de Ryan Andrews est une belle pépite de comic indépendant à savourer en famille.



Entre la poésie d’un film du studio Ghibli et le magnifique film Stand By Me ou encore les Goonies, Le Serment est un bijou d’album qui fourmille de tendresse et d’intelligence.

Retrouvez chaque semaine la chronique BD, comics, manga : les libraires en parlent avec les libraires Momie.

En partenariat avec les librairies Momie, ActuaLitté vous fait découvrir les coups de cœur des librairies en manga, comics et bande dessinée. D’autres informations sont aussi partagées sur leur blog Ryan Andrews, trad. Lauren Triou – Le Serment des lampions – Delcourt – 9782413018599 – 25,50 €