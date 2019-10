Les maîtres de l'univers / Cosmocats : Musclor en duo avec Starlion

Par le Pouvoir du Coffre à Jouets, donne-moi la vision par-delà la vision ! Amis *nostalgeeks*, remplissez-vous un grand bol de Quand Musclor c’est pour bouter les monstres à coup de pied hors du royaume d’Eternia, mais quand les ennemis ne sont autres que Skeletor et son nouveau copain Mumm-ra le sorcier momie (rien que ça), les pectoraux de Musclor ne sont pas suffisants !



Heureusement Musclor va pouvoir compter sur Starlion, leader des Cosmocats pour terrasser les gros méchants monstres !



Gros délire nostalgique et geek, les nouvelles aventures de Musclor et des Maîtres de l’Univers sont un vrai petit régal au relent de plaisir coupable (comme un bol de Chocapic devant des dessins animés un dimanche matin).Facile à lire et intelligemment remis au goût du jour, ce Musclor nouveau est un jouet qui n’a rien perdu de son attrait. L’ajout d’une des grosses licences du marchandising croisés (les Cosmocats ont aussi envahi les écrans pour vendre du jouet) n’entache en rien l’univers d’Eternia et à la fin de l’album, on a qu’une envie ; aller au grenier récupérer son coffre à jouets.