Mister Miracle : la dépression, pire ennemie du super héros divin ?

Scott Free, plus connu sous son alias de Mister Miracle, est le fils adoptif de Darkseid (le plus grand ennemi de la Ligue de Justice). Après une enfance compliquée (privation, séquestration, torture, tout ça), Scott s’est enfui sur Terre où il est devenu l’escapologiste le plus célèbre de tous les temps.









Il faut admettre qu’il s’est sérieusement entraîné durant toute son enfance sur la planète infernale Apokolips. Seulement depuis quelque temps, Scott n’est plus heureux dans sa vie, et quand sa femme le retrouve avec les poignets tranchés, il a peut-être pour la première fois raté son évasion ultime.



Réinterprétation d’un personnage emblématique des années 70 pour DC, issu des créations de Jack Kirby, le Mister Miracle de Tom King et Mitch Gerads est un vrai petit chef-d’œuvre moderne.



Le scénariste tacle très bien ces sujets sensibles que sont la dépression, le suicide et la reconstruction après un stress post-traumatique.



Le travail graphique de Mitch Gerads donne à cette série un réalisme sublime qui tranche avec une majorité de ce que propose l’industrie des comics. Donnant un titre époustouflant à découvrir.





Tom King, Mitch Gerads, Mike Norton, Jordie Bellaire, trad. Jérôme Wicky – Mister Miracle (Edition de luxe) – Urban Comics – 9791026815167 – 28 €