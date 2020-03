Ms Marvel et la Doom Patrol : deux comics de choc pour tenir le confinement !

ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Par Stéphane de Momie Grenoble

Magnificent Ms. Marvel – Saladin Ahmed et Minkyu Jung





Doom Patrol – Grant Morisson et Richard Case









En partenariat avec les librairies Momie, ActuaLitté vous fait découvrir les coups de cœur des librairies en manga, comics et bande dessinée. D’autres informations sont aussi partagées





Magnificent Ms. Marvel (Vol. 1 La fabuleuse Miss Marvel) – Saladin Ahmed (scén.) et Minkyu Jung (dessins) ; trad. Nicole Duclos – Panini Comics – 9782809479126 – 18 €



Et si vous pouviez leur faire plaisir : n’allez pas vous fournir chez celui qui commence par A et finit par MAZON…Personnage récent et déjà lourdement apprécié des fans de comics, la nouvelle série des aventures de Kamala Khan (alias Ms. Marvel) est un très bon moyen pour mettre un pied dans l’univers de cette héroïne.Si la précédente série éponyme a commencé aux États-Unis il y a déjà 6 ans, Kamala Khan n’est pas un personnage dont l’ensemble des aventures est trop énorme pour être lue. Actuellement, les volumes cartonnés représentent en France, onze volumes (neuf sur la première série d’aventure, un par la nouvelle équipe créative et enfin, un tome d’aventures en équipe avec des personnages plus connus du grand public). Ms. Marvel reste un personnage totalement accessible et dont les aventures principales sont assez déconnectées de l’univers partagé des comics Marvel pour que l’on ait besoin de lire d’autres titres.Créée pour répondre à une volonté de représentation et d’inclusion d’autres minorités visibles dans la sphère des comics, cette Ms. Marvel va vite transcender le statut d’héroïne musulmane, bien qu’elle soit née au sein d’une famille d’émigrés pakistanais vivant à Jersey City de l’autre côté de l’Hudson qui borde la ville de New York, elle va vite devenir l’un des membres reconnus des Avengers, puis des Champions, une équipe d’ados superhéros inclus dans la lutte sociale et le combat contre les discriminations.C’est à cette période que les nouvelles aventures publiées ici de notre héroïne prennent place et très vite Kamala n’est plus la justicière d’une ville jouxtant New York, non, elle nous entraîne carrément dans les étoiles pour une aventure truffée d’extra-terrestres, de secrets et de prophéties !Au scénario Saladin Ahmed nous offre une écriture rythmée et calibrée qui réussit à alterner intelligemment les phases d’action/combats et des moments plus personnels, plus introspectifs sur notre héroïne et sa manière de cumuler sa carrière super-héroïque et son quotidien d’adolescente, de fille, d’amie, d’amoureuse. C’est une vraie réussite et on retrouve là la structure qui a offert à Ahmed un prix pour une de ses précédentes séries (« Flèche Noire, Le Roi emprisonné » chez le même éditeur).L’auteur est d’ailleurs un estimé écrivain de science-fiction et on comprend vite la nécessité pour lui d’envoyer Ms. Marvel dans les étoiles. Pour ce qui du dessin, Minkyu Jung nous sert un trait presque calqué sur celui du talentueux Adrian Alphona, dessinateur de la première série, peut-être pour garder une cohérence graphique et honorer Alphona, mais offrant au lecteur ou lectrice des pages pleines d’action et un découpage très dynamique.Lecture d’aventure pleine de thématiques universelles, cette nouvelle série de Ms. Marvel est un vrai bijou qui ravira un public déjà fan comme un lectorat néophyte, mais qui veut découvrir l’un des personnages les plus importants de l’histoire éditoriale américaine de ces dix dernières années.Les Freaks sont de sortie et débarquent en VF grâce aux éditions Urban Comics. Avec deux volumes disponibles sur les trois prévus, c’est un bijou de la contre-culture comic qui est enfin disponible.Équipe inconnue du grand public (sa naissance précède de 3 mois celle des X-Men de chez Marvel, série avec laquelle elle partage des thèmes communs), la Doom Patrol sera un échec pour son créateur Arnold Drake qui souhaitait à l’époque prouver avec ce titre que les comics n’étaient pas une sous littérature pour les enfants et ados attardés.Plus de 25 ans plus tard, Grant Morrison reprendra le titre et en fera un objet culte pour les ados et jeunes adultes anglophones qui recherchent une équipe qui symbolise les sub-cultures et les contre-cultures post punk et queer…La recette de Morrison et Case : puiser justement dans les sub-cultures et les contes, le dadaïsme, les courants artistiques, la littérature fantastique d’Italo Calvino, le cinéma surréaliste et utiliser les références pour donner une réalité folle et fantasmagorique à nos héros. Et quel héros : un robot au cerveau humain, un être d’énergie négative à la fois homme et femme, une jeune fille dont les cauchemars prennent vie ou encore une jeune femme aux personnalités multiples qui lui confèrent chacune des pouvoirs presque sans limites, le tout supervisé par un savant fou en fauteuil roulant !Oui, la Doom Patrol c’est un chef d’œuvre qui se trouve être le reflet des concurrents « X-Men » mais vu dans un miroir brisé. Une super-équipe de gens super-dysfonctionnels, un cri pour faire reconnaître les bizarres, les weirdos, les geeks, les cassés, les tarés, les misfits en tout genre par une société consumériste neat et clean. Tout ceci génialement illustré à l’époque par le trait expressif et l’univers fouillé de Richard Case.Avec cette période écrite par Grant Morrison, le comic book est sorti de son innocence pour devenir un jeune adulte perturbé et perturbant. Cette réédition c’est une nouvelle crise d’adolescence rageuse et surtout une belle manière d’embrasser le bizarre qui nous habite.