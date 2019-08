Mutants et inhumains : une guerre est sur le point de commencer

On vous remet un peu à jour histoire de ! Les inhumains ont lâché (plus ou moins exprès) les brumes tératogènes sur la Terre. Ces fameuses brumes qui, au contact d’un inhumain potentiel (humain pas encore transformé), le changent en cocon, lui révèlent ses pouvoirs et réveillent ses gènes d’inhumains. Le problème là-dedans ? Cette brume est mortelle pour tout porteur du gène X !Que ce soit nos amis X-Men surentraînés ou un petit mutant caché dans un coin de la planète, tout contact avec la tératogenèse le tuera sur le coup et sans aucun espoir de résurrection cette fois !Bien sûr les deux camps ont leur lot de gentils et de méchants chacun avec leurs aspirations pour le devenir de leur propre race.La reine des inhumains (Medusa) et le « chef » actuel des X-Men (Cyclope) travaillent d’abord ensemble afin de résoudre ce problème, continuer la propagation des inhumains sur la planète, mais éviter aux mutants de mourir dans le procédé.Malheureusement tout ne va pas se passer comme prévu, et une guerre est sur le point de commencer. Cette guerre, c’est DEATH OF X !Ce recueil est un de ces cross-overs essentiels à la compréhension des grands événements de l’univers Marvel. Dans la même vague qu’un Civil War ou un Avengers VS X-men, il est extrêmement important pour saisir toutes les finesses d’un des plus gros événements actuels dans la maison des idées !Il permet également de clôturer tout ce qui a pu se passer lors d’Infinity et de préparer la suite. Jeff Lemire est toujours aussi excellent au scénario. Étant un peu plus spécialisé dans le comics indépendant, il porte un regard différent sur deux des clans principaux de notre cher univers Marvel.Vous l’aurez compris, si vous aimez les mutants ou les inhumains, ce volume est O-BLI-GA-TOIRE !Durant le mois d'août, ActuaLitté vous fait découvrir les coups de coeur des librairies Momie, en manga, comics et bande dessinée, et bien d'autres informations sont partagées sur leur blog Jeff Lemire , Charles Soule , Aaron Kuder , Javier Garron – Death of X – Panini Comics – 9782809476682 – 20 €