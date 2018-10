Petits monstres, grandes abominations : l'univers de Richard Corben

Editeur : Editions Delirium

Genre :

Total pages : 296

Traducteur :

ISBN : 9791090916418



Grave ; les contes du cimetière

de Richard Corben

De son titre original Shadows on the grave, cette série a été publiée entre décembre 2016 et septembre 2017 aux Etats-Unis en huit " comics " de 32 pages. Elle a été créée en référence aux séries que Richard Corben lisait, enfant, comme les Contes de la Crypte et autres magazines devenus classiques de l'éditeur défunt EC Comics. On y retrouve également l'esprit des magazines cultes Creepy & Eerie, publiés à partir des années 1960, auxquels, jeune adulte et artiste, Richard Corben envoyait ses travaux en espérant y être publié (ce qui fut fait, ses oeuvres ayant été rassemblées dans les éditions Eerie et Creepy Présentent Richard Corben, 2 volumes chez Delirium). Quasi entièrement réalisée en noir et blanc et niveaux de gris, Grave, Les Contes du Cimetière reprend comme ses illustres références, le format d'histoires courtes fantastiques ou d'horreur, chacune d'elles présentée par un hôte, dans la lignée de l'Oncle Creepy et du Cousin Eerie ! On y retrouve aussi en plus une histoire complète découpée en épisodes courts, celle de Denaeus, héros qui évoquera l'une des plus grandes créations de Richard Corben, Den, dans une quête se déroulant dans un univers proche de celui de la mythologie grecque antique. Grave est publié avec un cahier couleurs en plus et des contenus éditoriaux additionnels: une interview de Richard Corben réalisée pour la sortie de la série aux Etats-Unis et un texte exclusif de son scénariste Bruce Jones !

