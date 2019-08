Renouveler ses vœux : la vie trépidante de la famille Spider-Man

Mais il y a eu une pierre noire sur son trajet. La perte de son histoire d’amour avec MJ, j’ai toujours un peu de mal à m’en remettre. Mais ça tombe bien ! Ce bouquin, c’est une réalité alternative où ils sont toujours ensemble, ils ont même une fille (<3) et toute la famille a les pouvoirs de l’araignée !Je vous l’avoue directement, ça faisait des années que j’attendais une histoire dans le genre. Les menaces spatiales, les super vilains, le multivers, tout ça c’est bien gentil, mais c’est important de se renouveler.Et traitez-moi de fleur bleue, mais je trouve ça cool que la relation amoureuse de Peter évolue comme ça. On le voit dans une position nouvelle, toujours les responsabilités, mais différentes ce coup-ci. Je dois aussi avouer que j’ai toujours eu un faible pour les spiders girls et cette fois deux d’un coup !Et puis le plaisir de retrouver l’ambiance du spidey d’origine. Fini l’espace, les multinationales, on essaye de gérer les problèmes de famille, du quartier et de la ville et c’est bien suffisant !Vous l’aurez compris, foncez !Durant le mois d'août, ActuaLitté et les librairies Momie vous font découvrir les coups de coeur des libraires, en manga, comics et bande dessinée, et bien d'autres informations partagées sur leur blog Gerry Conway , Ryan Stegman , Juan Frigeri , Nathan Stockman – Spider-Man Tome 1 Renouveler ses voeux – Panini – 9782809477931 – 32 €