Spiderman prend de l'âge, la rédemption du Surfer d’argent

ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Spiderman : L’histoire d’une vie de Chip Zdarsky et Mark Bagley

par Loris de Momie Lyon





Silver Surfer : Black de Donny Cates et Tradd Moore

par Stef de Momie Grenoble





Imaginez vous l’univers Marvel, ce monde avec tous ces héros qui se croisent et qui se lient... Et bien, oubliez tout ça ! Cette histoire est en un volume, ce qui est assez rare. On peut complètement l’extraire de tout autre comics, de tout autre personnage, et ne lire que ce one-shot. Un format qui raviva les amateurs du genre, mais aussi ceux qui n’en sont pas particulièrement fans.Visualisez tous ces personnages, qui existent depuis les années 60 ou 70 et qui n’ont pas pris une ride. Et bien, là aussi, faites table rase. Vous suivrez Spiderman à travers le temps et les moments importants de sa vie. Il vieillit normalement, traverse les époques, se marie, a des enfants, connait des déconvenues personnelles. Petit plus : ses alliés et ennemis prennent de l’âge aussi.Et cela change complètement la donne. Ici, l’enjeu est bien réel : si quelqu’un disparait, c’est pour de bon. L’univers est absolument réaliste. On voyage dans le temps, de la guerre du Vietnam aux attentats du 11 septembre. C’est une lecture inédite du personnage !Si on vous dit Marvel, si on vous dit Spiderman, on pense souvent à du vu, vu et revu. Et pourtant, cet album nous invite vraiment à nous débarrasser de tout ce qu’on peut imaginer de cet univers de comics. Il faut le lire, que ce soit motivé par la simple curiosité de voir un homme-araignée dans la force de l’âge, par l’intelligence du scénario, ou par le crayon de Mark Bagley.Jeune dessinateur, il s’est depuis créé une légitimité au point de se voir accorder la liberté de toucher l’un des héros les plus emblématiques du monde entier.Notre brave Surfer d’argent est pris dans une boucle du temps. Mais à l’intérieur de ce trou noir, un ennemi : le roi des symbiotes. Entre l'icône si brillante de l’espace et pourtant si cruelle, et le roi d’un peuple perfide, amorphe, qui se nourrit de vie, le combat s’annonce serré.Et ce n’est pas peu dire. Pour la première fois, c’est la force du personnage qui lui fait défaut : son éclat divin. À chaque fois qu’il veut se battre avec le roi, c’est une partie de sa lumière qu’il doit abandonner. Le voilà pris dans un terrible dilemme : renoncer à son pouvoir cosmique ou rester coincé dans cette spirale infernale ?Face à ce destin inexorablement tragique, le Surfeur d'argent sera confronté à son passé, ses crimes et sa propre cruauté. Une sorte de rédemption funeste qui rend magnifiquement hommage à la création du personnage de Jack Kirby, Stan Lee, et John Buscema apparu vers la fin des années 60. Et avec un personnage clé en main, cette histoire ravira les fervents connaisseurs qui veulent le redécouvrir, tout comme les nouveaux lecteurs.En plus d’un scénario très bien ficelé, on en prend plein les yeux ! Le personnage est reproduit 5, 6, 7, 8 fois sur des cases géantes. C’est psychédélique, ça fourmille de détails. Impossible de détacher les yeux de cette construction graphique incroyable : on se croirait presque devant la tapisserie de Bayeux, version stellaire. Aucune déperdition, tout fonctionne de A à Z. En bref, c’est le meilleur Surfer d’argent que je n’ai jamais lu !Retrouvez chaque semaine la chronique BD, comics, manga : les libraires en parlent avec les libraires Momie.En partenariat avec les librairies Momie, ActuaLitté vous fait découvrir les coups de cœur des librairies en manga, comics et bande dessinée. D’autres informations sont aussi partagées sur leur blog Donny Cates (Scénario) trad. Mathieu Auverdin — Tradd Moore (Dessinateur) — Silver Surfer : Black — Panini Comics — 9782809483802 - 17€Chip Zdarsky (Scénario) trad. Nicole Duclos — Mark Bagley (Dessinateur) — Spider-Man : L'histoire d'une vie — Panini Comics — 9782809483819 - 22,00 €