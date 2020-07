Superman, là-haut, dans les cieux, pour sauver la Terre

En 12 tableaux, notre héros en bleu traverse le cosmos à la recherche de la petite, tout en luttant contre ses doutes, ses peurs et ses limitations, mais avec ses plus grandes armes : l’espoir et l’obstination.Une fois de plus Tom King fait mouche en s’attaquant à la psychologie du plus grand héros de l’Histoire du monde. L’intelligence avec laquelle l’auteur scénariste apporte une motivation et une mission toute personnelle à cette icône tranche magistralement avec le discours que les autres protagonistes ont autour de cette quête éperdue.En focalisant la majorité de son ouvrage sur les peurs et les doutes et en leurs opposants des épreuves insurmontables, King nous rappelle pourquoi Superman est le plus digne, le plus grand et toujours le plus actuel des héros. Il nous montre encore comment l’engagement, l’espoir et le respect doivent rester au cœur de nos vies.De son côté, Andy Kubert est toujours aussi talentueux. Il régale sans réserve les pupilles des lecteurs en leur offrant des pages pleines, centrées sur Superman. Kubert sort le « Boy Scout » Kryptonien des échelles « humaines », donnant ainsi toute sa place à ce dieu moderne pour que l’univers paraisse minuscule par rapport à sa volonté et sa bonté. Kubert joue du crayon sur les expressions et mimiques simples et efficaces de son Superman.Il est un colosse aux traits doux et paternels qui nous protège, nous rassure. Tout ce qu’on attend de ce premier super-héros de l’ère moderne. Un personnage qui nous laisse croire que le bien commun peut être galvaudé si on abandonne les plus fragiles, les plus faibles d’entre nous.Faire revêtir à Superman les oripeaux de valeurs humanistes peut paraître simpliste et suranné, mais cela offre au lecteur une bouffée de bien être qui s’oppose au cynisme que l’on trouve toujours plus dans les comics.Retrouvez chaque semaine la chronique BD, comics, manga : les libraires en parlent avec les libraires Momie.

En partenariat avec les librairies Momie, ActuaLitté vous fait découvrir les coups de cœur des librairies en manga, comics et bande dessinée. D’autres informations sont aussi partagées sur leur blog Tom King, Andy Kubert Clay Mann (Illustrateur), Jérôme Wicky (Traducteur) – Superman, up in the sky – Urban Comics – 9791026816409 – 17,50 €