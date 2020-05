Swamp Thing : Alan Moore barbotte avec la Créature du Marais

Doit-on encore présenter Alan Moore ? Le scénariste visionnaire de classiques tels que V pour Vendetta, Watchmen, From Hell ou bien encore La Ligue des Gentlemen Extraordinaires entre autres. Ici Moore reprend le flambeau des aventures de la créature monstrueuse inventée par les maîtres du comicbook : Len Wein et Berni Wrightson.Avec l’arrivée de Moore au scénario, l’ambiance horrifique de la série va prendre un accent plus psychologique, la Créature du Marais ayant du mal avec une découverte troublante autour de ces origines. Moore s’amuse donc à détruire la mythologie établie autour d’un botaniste transformé en plante pour y insérer une dimension introspective et contemplative totalement psychédélique et sensationnelle, pour aller même sur le sensoriel.Lecteurs et lectrices amateurs d’horreur et de personnages à la psychologie abîmée, ne ratez plus ce classique moderne. Principalement mises en image par le talentueux Stephen Bissette, les aventures de ce géant vert prennent une dimension toute organique. Les planches fourmillent de créatures et de petites bêtes ajoutant toute une vie, un monde, à la luxuriance des cases. C’est un plaisir pour les amateurs d’un dessin très expressif. On est dans la lignée pure du papa/génie Wrightson, un vrai régal.Folie, quête d’identité, horreurs et révélations en cascades, ce premier tome de Alan Moore présente Swamp Thing est un “must read” qui plongera le lecteur ou la lectrice dans les abîmes insondables de l’effroi.Ndlr : on apprend que l’annulation de la série prévue par DC Universe ne provoquera cependant pas une frustration trop grande. The CW vient d’acquérir les droits pour la diffusion. Avec plus d’informations prévues dans le courant de la semaine…Retrouvez chaque semaine la chronique BD, comics, manga : les libraires en parlent avec les libraires Momie.

En partenariat avec les librairies Momie, ActuaLitté vous fait découvrir les coups de cœur des librairies en manga, comics et bande dessinée. D’autres informations sont aussi partagées sur leur blog Alan Moore présente Swamp Thing T1 – Urban Comics – 9782365779869 – 35 €