10 000 affiches gratuites pour plonger dans l'histoire du cinéma

10.000 affiches de cinéma sont en cours de numérisation et mises progressivement en ligne par le centre de recherche et musée Harry Ransom, de l'Université du Texas à Austin. Les posters de films, des classiques, sont librement accessibles et téléchargeables. La collection permet, en plus de sa valeur esthétique, de retracer l’histoire du cinéma.

La collection d’affiches de cinéma, numérisée et mise en ligne par le Centre Ransom, couvre toute l’histoire du cinéma, depuis sa naissance - et sa période silencieuse – jusqu’à aujourd’hui ou, comme l’écrit un des membres du Centre, Erin Willard, « depuis que l’industrie du film avait commencé à concurrencer les vaudevilles dans les années 20 jusqu’à la naissance du multiplexe moderne et les ciné-parc (drive-in) dans les années 70 ».

Elles sont de toutes tailles, entre le format carte postale et le panneau d’affichage. L’occasion, entre les images, de retracer l’histoire de la publicité.



Mais les affiches de cinéma ne sont pas de simples objets de marketing, elles peuvent être aujourd’hui, pour certaines, de véritables oeuvres d’art. Des affiches au design simple ou plus travaillé, comme celle d’Africa Texas Style (1967) avec une image réaliste du protagoniste dans une montagne, sur un cheval, attrapant au lasso un zèbre devant un groupe d’animaux sauvages, d’éléphants et de girafes.







C’est aussi l’occasion de revoir des affiches classiques, telles que celle de West Side Story (1961) mais aussi de découvrir des films oubliés comme Barefoot Battalion (1956).



Enfin, il sera possible de constater l’évolution sociale des sensibilités, au fur et à mesure du temps, à l’image de Five Branded Women (1960) ou encore Mad Max : Fury Road.

Les affiches proviennent de quatre collections du Centre Ransom et surtout de celle de l’Interstate Theatre Circuit collection – du nom de la chaîne de cinémas rassemblant plus de 150 salles au Texas, au milieu des années 40.