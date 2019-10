10 années de lettres et de fêtes pour Québec

Le programme

Présenté par l’Institut Canadien de Québec, et en collaboration avec la ville, le festival Québec en toutes lettres vise depuis 2009 à valoriser la littérature autour d’un thème précis. Pour cette édition 2019, le programme s'axe autour du slogan « Pour la suite du monde ».Jeudi 17 octobre à 20 h, à l'Impérial Bell, divers auteurs qui ont marqué l'histoire du festival se réunisssent pour en célébrer les 10 ans. Seront présents à l'occasion Joséphine Bacon, Anaïs Barbeau- Lavalette, Jean-Paul Daoust, Naomi Fontaine, Steve Gagnon, Stanley Péan, Gabriel Robichaud, Erika Soucy, Elkahna Talbi/Queen Ka et Arleen Thibault. une soirée animée par Émilie Perreault, autrice et animatrice de Faire œuvre utile (éditions Cardinal).Samedi 19 octobre à 20 h, Mishta Meshkenu et Florent Vollant présenteront leur dernier disque au Théâtre Petit Champlain, dans lequel ils rendent hommage à une grande route québécoise, la route 138.Mardi 22 octobre à 19 h, à la Chapelle du Musée de l’Amérique francophone, sera présenté le spectacle "Émilie ne sera plus jamais cueillie par l’anémone – un pas dans l’univers d’Emily Dickinson". Une pièce théâtrale de Michel Garneau créée en 1981, remise en lecture par le poète Christian Vézina et interprêtée par Maude Guérin et Sylvie Ferlatte.Jeudi 24 octobre à 20 h, à la Chapelle du Musée de l’Amérique francophone, Simon Boulerice proposera une lecture musicale autour de la quête amoureuse à l'heure d'internet et des applications de rencontres. Il sera accompagné de Millimetrik à l’ambiance musicale ainsi que de l'auteur de BD, Richard Vallerand, qui dessinera en temps réel.Les 22, 23 et 24 octobre à 16 h, à la Maison de la littérature, les autrices québécoise Marie Laberge, Dominique Fortier et l'auteur français Alexandre Jardin échangeront autour de leur vie et de leur œuvre. Ce dernier, qui vient de faire paraître Le roman vrai d’Alexandre aux éditions de L'Observatoire, participera également au spectacle "Dans la bibliothèque d’Alexandre Jardin", le 26 octobre à l’Impérial Bell.Vendredi 25 octobre à 20 h, à la Chapelle du Musée de l'Amérique francophone, la science sera abordée sous le prisme de la littérature au travers de lectures des textes de Darwin, Reeves ou encore Einstein. Une soirée animée par Yanick Villedieu, accompagné de la musicienne Marianne Trudel.Samedi 19 octobre, la bibliothèque Paul-Aimé-Paiement propose une plongé dans l'univers du dessinateur de BD Alex A. Entre autres activités (jeux de société, coins de lecteure, projection du dessin animé L'agent Jean), l'auteur de la série L'agent Jean participera à une séance de dessins improvisés, à l'occasion de laquelle il partagera ses secrets de création.Une version plus détaillée du programme est disponible à cette adresse