10 bandes dessinées retenues pour le Fauve d'or d'Angoulême

Le Fauve d’or du meilleur album, décerné lors du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, fait partie des récompenses les plus prisées de l'événement et du monde de la BD en général. Une liste réduite de dix bandes dessinées, sur les 45 titres que compte la liste officielle, vient d'être dévoilée par le Grand Jury du FIBD.

Parmi les albums en Sélection Officielle, le Grand Jury va attribuer 4 prix dont le Fauve d’Or – Prix du Meilleur Album, le Prix Spécial du Jury, le Prix de la Série et le Prix Révélation. Le Grand Jury est présidé cette année par Guillaume Bouzard et composé de Clara Dupont-Monod, Camille Jourdy, Bruno Podalydès, Peggy Poirrier, Marco Prince et Lucie Servin.Le samedi 27 janvier 2018, le palmarès de la 45e édition du Festival international de la bande dessinée sera dévoilé sur la scène du Théâtre d'Angoulême.Alors que j’essayais d’être quelqu’un de bien d'Ulli Lust aux éditions Ça et LàCes jours qui disparaissent de Thimothé Le Boucher aux éditions GlénatDans la Combi de Thomas Pesquet de Marion Montaigne aux éditions DargaudEmma G Wildford de Zidrou & Edith aux éditions Soleil, coll. NoctambuleHip hop family Tree d'Ed Piskor aux éditions Papa GuédéL’inconnu d'Anna Sommer aux éditions Les cahiers dessinésIstrati ! de Golo aux éditions Actes Sud BDHappy Fucking Birthday - Megs, Mogg & Owl de Simon Hanselmann aux éditions MismaLa saga de Grimr de Jeremie Moreau aux éditions Éditions DelcourtLa terre des fils de Gipi aux éditions Futuropolis