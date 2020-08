10 duos d'artistes et de critiques pour la bourse Ekphrasis 2020

Photographie : Nikki Tysoe, CC BY 2.0

Les 10 duos « artistes & critiques » sélectionnés :Stéphane Belzère et Marguerite PilvenJulien Beneyton et Isabelle BerniniBenedetto Bufalino et Jean-Christophe ArcosRomain Gandolphe et Sophie LapaluIsabelle Giovacchini et Léa BismuthNathalie Junod Ponsard et Anaïd DemirTami Notsani et Christian GattinoniThilleli Rahmoun et Madeleine FilippiBertrand Rigaux et Sally BonnStéphane Trois Carrés et Rhama Khazam Ce nouveau programme comprend 10 bourses de 2 000 € qui couvrent la rédaction du texte, sa traduction et sa diffusion. Les textes issus de ces rencontres seront traduits et diffusés dans le Quotidien de l'Art à partir du dernier trimestre 2020.