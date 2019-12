10 livres finalistes pour le Prix Littéraire de la Gastronomie Antonin Carême

(photo d'illustration, Yi Wang, CC BY-SA 2.0)

Desserts Addict de Valentin Néraudeau, photographies de Massimo Pessina aux éditions LarousseLa Charcuterie de Guy Krenzer, textes de Philippe Toinard, photographies de Caroline Faccioli aux éditions de La MartinièreBoutargue par Gérard Memmi avec Laurent Quessette et Josseline Rigot aux éditions FlammarionDavid Toutain, textes de Philippe J.Dubois, Photographies de Thaï Toutain aux éditions de La MartinièreAlsace de Gérard Goetz, photographies de Louis Laurent Grandadam, textes de Jean Paul Frétillet aux éditions de La MartinièreChristophe Pelé, Le Clarence, textes de Chihiro Masui, photographies de Richard Haughton aux éditions GlénatLe Poulet Voyageur par Mireille Sanchez aux éditions BPIBras, le goût du jardin par Cindy Chapelle, photographies de Yannick Fourié aux éditions Plume de CarotteHuîtres de Anaïs Delon, photographies de Emanuela Cino aux éditions Hachette CuisineCuisiner la Terre de Gaël Orieux, textes de Julien Bouré, photographies de Jean Claude Amiel aux éditions de La MartinièreLes noms des deux ouvrages lauréats seront annoncés le 12 décembre prochain. Ils recevront, en plus des honneurs, une sculpture de Maurice Marty pour le gagnant du Prix Littéraire de la Gastronomie Antonin Carême et un salmanazar de champagne Taittinger pour le primé du Prix Spécial du Jury Pierre-Christian Taittinger.Créé en l'an 2000, à l'initiative de Monique Cara, Philippe Renard et Pierre-Christian Taittinger, le Prix Antonin Carême, du nom du premier français à porter l'appellation de « chef », récompense les meilleurs ouvrages de l'année en matière d'art et de littérature culinaire. En 2009, au décès de Pierre-Christian Taittinger, cofondateur et émérite soutien de ce trophée, ce Prix est complété par un Prix Spécial du Jury Pierre-Christian Taittinger en son souvenir.Sous la présidence cette année de Stéphane Layani, président de Rungis, et sous l'œil attentif du président du Prix, Philippe Renard, Chef de la Table du Luxembourg, les ouvrages ont été appréciés par le jury, principalement composé de personnalités du monde de la gastronomie.