10 livres pour le prix Les rendez-vous du premier roman (Lectures plurielles)

Depuis 6 ans, Lectures Plurielles a mis son énergie et son savoir-faire pour la mise en place d’une dynamique de promotion de la lecture et des débuts littéraires au Québec. Après avoir gagné la confiance de nombreux acteurs du monde de l’édition québécoise, tissé des liens étroits avec des libraires, des bibliothécaires, des partenaires culturels, l’aventure québécoise de Lectures Plurielles a pris la dimension de ses ambitions.









Désormais, le Québec a son réseau de clubs de lecture appelé Les Rendez-vous du premier roman, développé, structuré et animé par l’Union des écrivaines et écrivains québécois, présent en Estrie, Gaspésie, Mauricie, Montérégie, Montréal, Lanaudière, Laurentides, Québec et Ouataouais.



Ce prix reçoit le soutien du Fond Franco-Québécois de Coopération Décentralisée de la Ville de Shawinigan et du gouvernement du Québec. Et la sélection des romans est la suivante :

La Vérité sort de la bouche du cheval, Meryem Alaoui — Gallimard

Les Rêveurs, Isabelle Carré — Grasset

Les Déraisons, Odile d’Oultremont — L’observatoire

Ça raconte Sarah, Pauline Delabroy-Allard — Minuit

La vraie Vie, Adeline Dieudonné — L’iconoclaste

Dans l’eau je suis chez moi, Aliona Gloukhova — Verticales

Fugitive parce que reine, Violaine Huisman — Gallimard

KO, Hector Mathis — Buchet Chastel

Une vie de pierres chaudes, Aurélie Razimbaud — Albin Michel

Circulus, Marie Rouzin — Serge Safran

Lectures Plurielles œuvre pour la promotion de la lecture et de la littérature, avec une programmation culturelle qui se décline en deux temps : une saison littéraire, de septembre à mai, ponctuée de rencontres avec des auteurs, d’ateliers, de formations, d’apéros littéraires, d’expos...

Puis, vient le Festival du premier roman de Chambéry, du 23 au 26 mai 2019. Premier festival collaboratif de lecteurs en France, le Festival du premier roman de Chambéry est unique. Il s’impose comme le seul festival où les auteurs invités sont choisis par un réseau de 3200 lecteurs.