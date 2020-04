10 livres sélectionnés pour le Prix littéraire des étudiants internationaux

La sélection de l'édition 2020 :Une mère juive ne meurt jamais de Patrice Abbou, PlonEn découdre de Nathalie Azoulai, P.O.L.Le général a disparu de Georges-Marc Benamou, GrassetJe suis le carnet de Dora Marr de Brigitte Benkemoun, StockLabruyère, portrait de nous-mêmes de Jean-Michel Delacomptée, Robert LaffontUne femme en contre-jour de Gaelle Josse, NotabiliaEt devant moi la liberté de Virginie Mouzat, FlammarionL’affaire Tiburce Petit pas de Gérard Netter, L’HarmattanLes confessions d’un anarchiste de Parisa Reza, GallimardLa clé USB de Jean-Philippe Toussaint, Les éditions de MinuitLe jury de l'édition 2020 réunit Zoe Brevin, canadienne; Emmeline Butler, américaine; Ana Gómez, mexicaine; Natalia Góngora, mexicaine; Lucia Mounier, mexicaine; Carlos Rocha, colombien; Boning Yuan, chinoise; Yuluo Zhan, chinoise; et Jimmy Lévy, lauréat 2019 et membre d'honneur.Le Prix littéraire des étudiants internationaux a été créé en 2019 par Élodie Chamblas-Montel avec les cours de civilisation française de la Sorbonne. Le prix est doté à hauteur de 5000 €, et sera décerné à la fin du mois de mai.