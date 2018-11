10 livres sélectionnés pour les Prix La Science se livre 2018

Choisis pour l'originalité des sujets abordés, la rigueur scientifique de leur contenu et la qualité de transmission des connaissances au public, 10 ouvrages font partie des sélections des Prix La Science se livre. Deux catégories sont représentées, « adultes » et « adolescents (11-15 ans) ». Les prix seront décernés durant la manifestation « La Science se livre », organisée par le département des Hauts-de-Seine.

Catégorie « adultes »

Catégorie « adolescents (11-15 ans) »

La sélection :Où sont-ils ? : Les extraterrestres et le paradoxe de Fermi de Mathieu Aguelou, Gabriel Chardin, Alexandre Delaigne, Jean Duprat et Roland Lehoucq - CNRS EditionsLe côté obscur de l'univers d'Hervé Dole - DunodL'ironie de l'évolution de Thomas C. Durand - SeuilExoplanètes de David Fosse - BelinAu péril de l'humain : les promesses suicidaires des transhumanistes d'Agnès Rousseaux et Jacques Testart - SeuilLa fabrique des corps : des premières prothèses à l'humain augmenté d'Héloïse Chochois - DelcourtBonjour les terriens ! de Marc Ter Horst et Wendy Panders - Ecole des loisirsLes mésaventuriers de la science : anecdotes de chercheurs tout terrain de Jim Jourdane et 25 autres scientifiques - Eidola EditionsLouis Pasteur, enquêtes pour la science de Florence Pinaud et Julien Billaudeau - Actes sud JuniorAnimaux médecins d'Angie Trius, Mark Doran et Julio Antonio Blasco - Albin Michel jeunesseCette sélection a été réalisée par un comité de pilotage coordonné par le Département des Hauts-de-Seine et composé de la Bibliothèque nationale de France, du centre national de la littérature pour la jeunesse, de La Joie par les livres, et de la commission « Science » de l'association BIB 92 fédérant les bibliothèques et médiathèques des Hauts-de-Seine.Ces dix titres seront soumis au jury des Prix, présidé par Pierre-Henri Gouyon - professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, et composé de personnalités scientifiques et du monde du livre. Les délibérations auront lieu en décembre. Les prix seront remis aux équipes lauréates durant la manifestation (du 2 au 24 février 2019).Ces Prix s'inscrivent dans le cadre de « La Science se livre », manifestation organisée par le Département des Hauts-de-Seine ayant pour ambition de rapprocher la science du citoyen, en permettant à tous de s'approprier les enjeux liés aux évolutions scientifiques et technologiques d'aujourd'hui, dans un esprit convivial et ludique.Pour sa 23e édition, le thème à l'honneur est celui des relations Humain - Animal. L'opération propose ainsi au grand public de découvrir pendant 3 semaines une large variété d'événements scientifiques (expositions, conférences, ateliers...) autour de cette thématique dans les bibliothèques et médiathèques du département, et autres établissements culturels partenaires.Fédérant les établissements de lecture publique, les lieux culturels et scientifiques, l'opération rencontre un vif succès : près de 20 000 participants sont au rendez-vous chaque année !