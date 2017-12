10 oeuvres sélectionnées pour le Challenge Digital 2018 du FIBD

Le Challenge Digital du Festival international de la bande dessinée, autrement appelé le Prix de la création de bande dessinée numérique, permet chaque année à de jeunes créateurs de se faire connaître en présentant une création numérique d’expression française, anglaise ou sans parole. Le concours est international, et le lauréat sera dévoilé au moment du FIBD.

Pour la quatrième édition du Challenge Digital, le concours s'est ouvert aux talents du monde entier avec la possibilité, cette année, de proposer une création numérique d’expression française, anglaise ou sans parole. Parmi les œuvres numériques envoyées, dix créations ont été sélectionnées par le Jury et feront l’objet d’une exposition numérique au sein du Pavillon Jeunes Talents® durant les 4 jours du Festival.

Ceci n'est pas un assassin d'Hugo Aguiar et Gustavo Machado

Continuum de forky et batraf

Ici tout va bien de Sophie Taboni et Nicolas Catherin

Electrozz — la souris électrique de Philippe Rolland

Emmarie's final investigation report de Asta WU

In my eyes de LINKS

La rêverie d'Eli Lin

Les rêves du narcoleptique de Sentenza

Plongée de Chien-Fan LIU

Où que je suis ? d'EsquimauPêche



Les différentes oeuvres sont à découvrir à cette adresse.

Les trois lauréats seront annoncés le jeudi 25 janvier lors de la Cérémonie Découvertes au Théâtre d'Angoulême, et sur ce site. Ils seront invités au Festival et mis à l'honneur lors d'une rencontre à l'espace conférences du Pavillon Jeunes Talents le vendredi 26 janvier 2018.

Le jury du Challenge Digital rassemble Vidu, lauréat du Concours Challenge Digital 2017, Boulet, auteur de bande dessinée et blogueur, Pénélope Bagieu, autrice de bande dessinée et blogueuse, Matthias Bourdelier, lauréat du concours RévélatiOnline 2017, Élodie Drouard, journaliste de franceinfo, Éve Barbara, directrice de production de Dreamtronic et Thomas Mourier, responsable du concours et community manager du FIBD.



